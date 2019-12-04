HABER

Yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, manav Abit Mengeş (26), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile 600 kitap topladı. Hedefinin 2 bin kitap olduğunu belirten Mengeş, toplanan kitapları köy okullarına dağıtacağını söyledi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, manav Abit Mengeş (26), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile 600 kitap topladı. Hedefinin 2 bin kitap olduğunu belirten Mengeş, toplanan kitapları köy okullarına dağıtacağını söyledi.

Yüksekova’da 8 yıldır manav dükkanı bulunan Abit Mengeş (26), köy okullarında okuyan öğrenciler için sosyal medya üzerinden kitap kampanyasını başlattı. Yaklaşık 4 önce başlayan kampanyada 600 kitap toplandı. Topladığı kitapları manavda biriktiren Mengeş, "Sekiz yıldır manav dükkanı işletiyorum. Köy okullarında okuyan ve kitaba ulaşamayan öğrenciler için 4 ay önce bir kampanya başlattım. Öncelikle kendim kitap bulmaya çalıştım. Sonra arkadaşlarımdan ve şehir dışından kitap gelmeye başladı. Kitapları şimdilik manav dükkanımda biriktiriyorum. Bir kitabın bir gelecek olduğuna inanıyorum. Her bir kitabın içindeki güzel bilgileri, her bir öğrenciyle paylaşmak ve bunun kalıcı bir iyiliğe dönüşmesini istedim. Sürekli yapmak istediğim bir şey bu" dedi.

Hedefinde 2 bin kitap toplamak olduğunu belirten Mengeş, kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şeklide, köy okullarına dağıtmayı planladığını söyledi. Kitaplar arasında bulunan bazı kitapları ise üniversiteye hazırlanan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere vereceklerini belirtti.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Ceren'in katilini ablası görmüş (2)Ceren'in katilini ablası görmüş (2)
Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtulduKarıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Uludağ'da kayıp dağcıları bulmak için bölgede olan AKUT ekibi kayboldu

Uludağ'da şimdi de AKUT ekibi kayboldu!

Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Kızına cinsel istismardan tutuklanmıştı! Şoke eden karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.