HABER

Yüksekovalı genç sporcuların büyük başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada, 35 kiloda Türkiye ikincisi olurken, gençlerde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nca, Antalya'da 4 Şubat'ta yapılan organizasyona 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, yıldızlar kategorisinde 35 kiloda Türkiye ikincisi, aynı yarışmanın gençler kategorisinde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Yıldızlarda Türkiye ikincisi Düzen, Yüksekova Gençlik Merkezi'nde bir yıldır wushu kursuna geldiğini belirterek, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada yıldızlarda büyük başarı elde ettim, çok mutluyum. Amacım, ülkemizi yurtdışında yapılacak olan şampiyonalarda temsil etmek. Bunun için sıkı bir antrenman yapıyoruz dedi.
Büyükler kategorisinde 48 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Demirayak ise, Yüksekova'da huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, Gençlik merkezinin açılmasıyla birlikte bir çok spor dalı açıldı. Bizler de buraya gelerek istediğimiz dalda eğitim görmeye başladık. Yaklaşık bir yıl boyunca eğitimini aldıktan sonra il ve bölgelerde yapılan müsabakalarda dereceye girdim ve hedefim olan Türkiye şampiyonluğu yarışmasına katıldım. Yarışmada Türkiye 3?üncüsü oldum. Çok mutluyum diye konuştu.
Wushu Hakkari il Temsilcisi Özgür Dağlar da, 48 lisanslı öğrencilerinin bulunduğunu ve şampiyon olan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Oyun severler bilgisayarda tek bir kareyi bile kaçırmayacakOyun severler bilgisayarda tek bir kareyi bile kaçırmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.