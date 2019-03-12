Yüksekovalı öğrenciler doğa yürüyüşü yapıp, derede yüzdü

Yaşar KAPLAN- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan bir grup öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde, kentin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine gezi düzenledi. Terörden temizlenen Balkaya Dağlar'nın eteklerinde piknik ve doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, ayrıca, havaların ısınmaya başladığı bölgede dereye girerek yüzdü.

Tatil ve hafta sonlarını çeşitli etkinlik ve doğa yürüyüşü yaparak değerlendiren Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kez de havaların ısınmaya başladığı bölgede, Irak sınırına gezi düzenledi. Öğretmenleri Kahraman Ayten ve Emrah Kayhan ile birlikte yola çıkan 30 öğrenci, kendilerine 153 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik ilçesine araçlarla geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, buradan da bir zamanlar adı terörle anılan Balkaya Dağları'nın eteklerinde bulunan Koçyiğit köyü ve Silo Saylası'na doğa yürüyüşü düzenledi. Grup, terörden temizlenen bölgede piknik ve bol bol yürüyüş yaptı. Bazı öğrenciler de dereye girerek yüzdü.

Kar kalınlığının halen yaklaşık 1 metreyi bulduğu İran sınırındaki Esendere beldesinden, bahar aylarının yaşandığı Irak sınırına gelmenin kendilerine büyük keyif yaşattığını anlatan öğrenciler, 153 kilometre arayla yaşadıkları iki mevsimin ve derelere girip yüzmenin tarif edilmesi imkansız bir duygu olduğunu söyledi. Öğretmenler ve öğrenciler, Türkiye'de yaşayan herkese Hakkari'ye gelip bu mutluluğu yaşamasını tavsiye etti.