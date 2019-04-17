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Yüksekova'ya nisan ayında kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Yüksekova'da dün gece etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksekovalılar, sabah beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Okula ve işe gidenlerin karlı yolları geçtiği ilçede esnaf da işyerlerinin önlerinde biriken karları temizledi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, ilçe sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi.

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