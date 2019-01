"Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası'nı başlatıyoruz"

Türk inşaatçıların, müteahhitlerin sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin adını yücelttiğini dile getiren Selçuk, sektörü her alanda desteklemenin, problemlere hızlı ve etkin çözümler üretmenin hem hükümetin hem de Bakanlığın öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğunu kaydetti.

- "Daha sağlıklı, güvenli yarınların inşasına bir umut olacağız"

Bu konuyla ilgili gerekli mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşında yayımlanan yönetmelik değişikliğimizi de ilk kez burada açıklamak isterim. 'Geçici kenar koruma sistemleri', 'cephe platformları', 'güvenlik ağları' ve 'yaşam hatları'nın standartlara uygunluğunu yüksekten düşmekten önlemek adına zorunlu hale getirdik. Atılan bu adımlarla amacımız o ki daha sağlıklı, daha güvenli yarınların inşasına bir umut olacağız.

Her ne kadar istihdam ve iş gücünün arttırılması, işsizliğin azaltılması ülke ekonomisi bakımından oldukça önemli olsa da bu gelişmelerde tabii ki en büyük itici güç bireylerin huzuru ve sağlığı. Bu önemli hususu asla göz ardı etmiyoruz ve her zaman 'önce insan' diyoruz ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatını temin etmek için uğraşıyoruz. Tek bir çalışanımızın dahi, mesleği sebebiyle hayatını kaybetmesine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı. Hükümet, Bakanlık olarak bu konuya, çalışma hayatının değil insan hayatının akıbeti perspektifinden bakmaktayız. Bu bilinçle hükümet olarak 16 yıldır, her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği meselesinde de yaratılmışların en şereflisi olan insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ettik."