Yüksekten düşen adam demir korkuluklara saplandı

Avcılar’da bir kişi oturduğu daireden dengesini kaybederek bahçe duvarının demir korkuluklarına saplandı. Vücudunda demir parçasıyla hastaneye kaldıran kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Denizköşkler Filiz Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali U. adında bir kişi kaldığı üçüncü kattaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek bahçe duvarının demir korkuluklarına düştü. Sesleri duyan komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın demirlere saplandığı görünce hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Vücudunda demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirlere saplanan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sağlı sollu demirleri ispiral makinesi ile kesen itfaiye ekipleri şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlı ekipleri demir parçasıyla birlikte Ali U.’yu sedyeye koyarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Demirliklerin üzerine düştü, durumu ağır"

Ses duyduklarını ve uyandıklarında korkunç manzarayı gördüğünü belirten komşusu, "Demirliklerin üzerine düştü, durumu ağır ben komşusuyum, ailesiyle birlikte yaşıyor. İki üç ay önce eşi vefat etmişti. Nasıl düştüğünü görmedik sadece ses geldi bizde sese uyandık" dedi.

Hastaneye kaldırılan Ali U.’nun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

