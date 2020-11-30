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Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

30.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da uzattığı pencere profili elektrik tellerine takılan işçi ikinci kattan yere çakıldı.

Şanlıurfa’da uzattığı pencere profili elektrik tellerine takılan işçi ikinci kattan yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaatta çalışan Mehmet Derin, uzattığı pencere profili elektrik tellerine takıldı. Dengesini kaybeden işçi inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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