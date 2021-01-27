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  4. Yüksekten düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Yüksekten düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

27.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Alaplı İlçesi Çamlıbel Köyü Çayboyu mevki’inde bir Atölyenin Çatı sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.Olay, Zonguldak Alaplı Çay boyu mevkiinde bir Makine Atölyesinde meydana geldi.

Alaplı İlçesi Çamlıbel Köyü Çayboyu mevki’inde bir Atölyenin Çatı sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Zonguldak Alaplı Çay boyu mevkiinde bir Makine Atölyesinde meydana geldi. Fabrikanın çatısına havalandırma sistemini tamir etmek için Vinç yardımıyla çıkan vinç Operatörü 41 yaşındaki Naci Candan ,dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Naci Candan’ı gören Atölye çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaza sonrasında olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Alaplı Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata kaybettiği bildirildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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