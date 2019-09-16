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Yüksekten düşünce ayağı kırılıp, dudağı yırtılan Van kedisine tedavi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de yüksekten düşüp, sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan 3 yaşındaki Van kedisi tedavi edildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de yüksekten düşüp, sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan 3 yaşındaki Van kedisi tedavi edildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin penceresinden düşen kedi yaralandı. Sahibi tarafından alınan kedi, hemen veteriner kliniğine götürüldü. Buradaki ilk muayenenin ardından kedi, Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürüldü. Kedinin arka sol ayağında fibula kemiğinin boyun kısmında kırık tespit edilmesi üzerine tedavisine başlandı. Alt dudak kısmına dikiş atılan kedinin ayağına da tedavi uygulandıktan sonra sahibine teslim edildi.

Veteriner Ali Nuri Yiğit, bacağında kırık şüphesiyle görüntüleme merkezine gelen kısırlaştırılmış Van kedisinin arka sol ayağında kırık tespit edildiğini belirterek, "Düşme esnasında alt dudağında 1,5 santimlik bir yırtık oluştu. Yırtılan dudağa 5 dikiş atılıp kırık tedavisine destek verici ilaçlar uygulandı" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise federasyonun desteğiyle kurulan Karakız Görüntüleme Merkezi'nin sahipli sahipsiz tüm hayvanların dertlerine derman olmaya devam ettiğini söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde röntgen cihazı olmadığından dolayı travmalar sonucu kırık olguları biz veteriner hekimlerce kör adımlarlarla ilerliyorduk. Karakız görüntüleme merkezinden aldığımız sonuçlar bizi teşhis ve tedaviye yön verme konusunda çok yardımcı oluyor. HAYTAP, hayvanları kaderine terk etmiyor" dedi.

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