HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medyadan duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 21:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Eryılmaz, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti.

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medyadan duyurdu

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Davada anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış, Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederek yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

thumbs_b_c_54f83fbc3cb3fa650834c12078919186

"YÜKSEL 'SALİM YAPTI' DEDİ"

Dava sonrasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Önceki açıklamasında Eryılmaz, "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi" Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

"ADALET BAKANLIĞI'NDAN TALEP ETTİK"

Eryılmaz bu sefer de Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Eryılmaz şunları ifade etti:

"Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik."

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Salim Güran Nevzat Bahtiyar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu maçın önüne geçti

Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu maçın önüne geçti

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

e-Nabız iddiası gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

e-Nabız iddiası gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

Trump’ın çağrısı sonrası ilk adım: "Tarihi karar"

Trump’ın çağrısı sonrası ilk adım: "Tarihi karar"

AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.