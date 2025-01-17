Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medyadan duyurdu

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Davada anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış, Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederek yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

"YÜKSEL 'SALİM YAPTI' DEDİ"

Dava sonrasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Önceki açıklamasında Eryılmaz, "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

"ADALET BAKANLIĞI'NDAN TALEP ETTİK"

Eryılmaz bu sefer de Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Eryılmaz şunları ifade etti:

"Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik."