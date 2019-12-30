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Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."
Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."
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30.12.2019 11:46 |
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Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."
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