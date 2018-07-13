Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Güçlü ve etkileyici bakışlara sahip yükselen Akrepler, sezgi konusunda oldukça başarılıdırlar. Gizemli bir yapıları vardır ve kendi yaşantılarını diğer insanların gözlerine sokmak istemezler, kendilerini korumak için sürekli çevrelerini gözetlerler. Yükselen Akrep Kadını Su grubuna mensup olduklarından iç dünyalarında son derece duygusal ve kırılgan bir yapıya sahip olan Akrep yükselenli kadınlar, bu özelliklerinin aksine dışarıdan oldukça güçlü, sert ve çekici görünürler. Onlara dokunup zarar verilmediği sürece gayet sakin insanlar olarak tanınırlar. Her daim kadınlıklarını ve zekalarını kullanmaktan çekinmeyen Akrep yükselenli kadınlar diğer insanlara içlerini kolay kolay açmazlar. Harika bir sosyal hayatları vardır. Az ve öz dostluk kurmaya gayret gösterirler. Dostluk konusunda onlar için nicelik değil, nitelik önemlidir. Akrep yükselenli kadınlara karşı samimi bir ilişki kurmaya çalışsanız bile bazı şeyleri sizden saklayabilir, sizden gizledikleri odalar inşa edebilirler. Yükseleni Akrep olan kadınlar derin bakışlara sahip olan ve bununla beraber derin bir karakteri olup derin düşüncelere dalan yapıda olurlar. Derin bakışları altında ne gibi düşünceler döndüğünü tahmin etmek pek kolay olmaz. Onların bu bakışları insanın aklını başından alabilir.

Çevrelerindeki insanları yönetmeyi severler ve bunu öyle göstere göstere yapmazlar. Son derece sinsi ve etraftakilerin anlayamayacağı şekilde yaparak insanları manipüle ederler, kendi istediklerinin olmasını sağlarlar. Son derece inatçı, gururlu bir yapıları vardır. Bildiklerinden kolay kolay şaşmazlar. Eğer bir hedef belirlemişlerse o hedefe giden yoldan kolay kolay sapmazlar, istediklerine ulaşamadıkları sürece hiçbir şeyden vazgeçmezler. Amaçlarını ve hedeflerini çevrelerindeki insanlara çok belli etmezler, bunları derinden ve gizli bir şekilde benimserler. Yükseleni Akrep olan kadınların gri rengi yoktur, ya siyah olurlar ya da beyaz. Sürekli daha fazlasına ulaşmak isterler, hep belli bir hedefleri olur. Hayatı enlerde yaşamayı tercih ederler. Birisini sevdikleri zaman onu deliler gibi sahiplenirler. Bu da onların aşırı kıskanç olmalarına sebep olur. Bu kadınlara partner olabilmek her yiğidin harcı değildir. Dıştan şeytansı görünen ama içten oldukça hassas, tutkulu ve ihtiraslı olan bu kadınların iç dünyasını anlamak biraz marifet ister.

Yükselen Akrep Erkeği Yükseleni Akrep olan erkeklerde bakışlar her daim ön planda olur. Bakışlarıyla karşılarındaki birçok insanı kolay bir şekilde etkileyebilirler. Güzel giyinmeye önem verdikleri ve modayı takip ettikleri söylenebilir. Kilo almaya eğilimli bir bedenleri vardır. Bu yüzden kendilerini yemeğe kaptırmaktan uzak durmaları gerekir. Akrep yükselenli erkekler tuttuklarını koparan insanlardır. Bir hedef belirledikleri andan itibaren istekli ve arzulu bir şekilde o hedefe ulaşmak için çalışırlar. Bu çalışmaları esnasında onları hedeflerinden vazgeçirip başka bir yola yönlendirmek hiçbir zaman kolay olmaz. Diğer taraftan bu azimli ve kararlı yapılarının altında oldukça duygusal bir karakterleri olduğu söylenebilir. Uzaktan bakıldığı zaman onların bu yapısı pek fark edilemese de içten içe oldukça duygu dolu insanlardır. Her daim duyarlı tavırlar sergilerler. Kısıtlanmaktan pek hoşlanmazlar ve özgür bir şekilde hareket etmek isterler. Diğer burçlarla kıyasladığımız zaman yükseleni Akrep olan erkeklerin eve daha az düşkün oldukları görülür ama bu durum onların ev yaşantısına değer vermedikleri anlamına gelmez. Ev hayatının ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilir ve ona göre hareket etmeye özen gösterirler. Canlı bir sosyal yaşamları vardır ve dostlarına düşkün olurlar. Arkadaşlarıyla beraber dışarıda vakit geçirmekten keyif alırlar. Nasıl eğlenmeleri gerektiğini iyi bilirler ve özgürlüklerinden taviz vermek zorunda kalmadıkları sürece mutlu hissederler.

Hayatın pozitif bölümlerine odaklanıp hayattan keyif almaya çalışırlar. Bu sayede çevrelerine birçok durumda pozitif enerji saçarlar. Sosyal ortamların vazgeçilmez insanları arasında olurlar ve her daim sorumluluklarının farkında olup bu sorumluluklardan kaçmazlar. Yükselen Akrep Burcu Özellikleri Yükseleni Akrep olanlar son derece inatçı, hedefe odaklanan, kolay kolay hedeflerinden vazgeçmeyen, öyle ya da böyle istediğini elde eden insanlardır. Hayata gri bakmazlar, "ya hep ya hiç" anlayışıyla hareket ederler. Yaşam onlar için ya siyah renktir ya da beyaz. Dostlarına ve eşlerine çok önem verirler ve onları kıskanırlar. Kıskanç yapılarının yanı sıra kinci bir tutumları olduğu da söylenebilir. Kolay kolay bu hale bürünmezler ama birisi canlarını yaktığı zaman ona karşı artık eskisi gibi hareket etmezler. Şüpheci ve kolay kolay ikna olmayan bir yanları vardır. Genelde her şeyin kötü tarafını da düşünerek bir B planı hazırlarlar. Felaket senaryolarına özel bir önem gösterip içinde oldukları olumlu durumun keyfini çıkarmayı ihmal edebilirler.