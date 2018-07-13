Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Güçlü ve etkileyici bakışlara sahip yükselen Akrepler, sezgi konusunda oldukça başarılıdırlar. Gizemli bir yapıları vardır ve kendi yaşantılarını diğer insanların gözlerine sokmak istemezler, kendilerini korumak için sürekli çevrelerini gözetlerler.
Su grubuna mensup olduklarından iç dünyalarında son derece duygusal ve kırılgan bir yapıya sahip olan Akrep yükselenli kadınlar, bu özelliklerinin aksine dışarıdan oldukça güçlü, sert ve çekici görünürler. Onlara dokunup zarar verilmediği sürece gayet sakin insanlar olarak tanınırlar. Her daim kadınlıklarını ve zekalarını kullanmaktan çekinmeyen Akrep yükselenli kadınlar diğer insanlara içlerini kolay kolay açmazlar.
Harika bir sosyal hayatları vardır. Az ve öz dostluk kurmaya gayret gösterirler. Dostluk konusunda onlar için nicelik değil, nitelik önemlidir. Akrep yükselenli kadınlara karşı samimi bir ilişki kurmaya çalışsanız bile bazı şeyleri sizden saklayabilir, sizden gizledikleri odalar inşa edebilirler. Yükseleni Akrep olan kadınlar derin bakışlara sahip olan ve bununla beraber derin bir karakteri olup derin düşüncelere dalan yapıda olurlar. Derin bakışları altında ne gibi düşünceler döndüğünü tahmin etmek pek kolay olmaz. Onların bu bakışları insanın aklını başından alabilir.
Çevrelerindeki insanları yönetmeyi severler ve bunu öyle göstere göstere yapmazlar. Son derece sinsi ve etraftakilerin anlayamayacağı şekilde yaparak insanları manipüle ederler, kendi istediklerinin olmasını sağlarlar. Son derece inatçı, gururlu bir yapıları vardır. Bildiklerinden kolay kolay şaşmazlar. Eğer bir hedef belirlemişlerse o hedefe giden yoldan kolay kolay sapmazlar, istediklerine ulaşamadıkları sürece hiçbir şeyden vazgeçmezler. Amaçlarını ve hedeflerini çevrelerindeki insanlara çok belli etmezler, bunları derinden ve gizli bir şekilde benimserler.
Yükseleni Akrep olan kadınların gri rengi yoktur, ya siyah olurlar ya da beyaz. Sürekli daha fazlasına ulaşmak isterler, hep belli bir hedefleri olur. Hayatı enlerde yaşamayı tercih ederler. Birisini sevdikleri zaman onu deliler gibi sahiplenirler. Bu da onların aşırı kıskanç olmalarına sebep olur. Bu kadınlara partner olabilmek her yiğidin harcı değildir. Dıştan şeytansı görünen ama içten oldukça hassas, tutkulu ve ihtiraslı olan bu kadınların iç dünyasını anlamak biraz marifet ister.
Yükseleni Akrep olan erkeklerde bakışlar her daim ön planda olur. Bakışlarıyla karşılarındaki birçok insanı kolay bir şekilde etkileyebilirler. Güzel giyinmeye önem verdikleri ve modayı takip ettikleri söylenebilir. Kilo almaya eğilimli bir bedenleri vardır. Bu yüzden kendilerini yemeğe kaptırmaktan uzak durmaları gerekir. Akrep yükselenli erkekler tuttuklarını koparan insanlardır. Bir hedef belirledikleri andan itibaren istekli ve arzulu bir şekilde o hedefe ulaşmak için çalışırlar. Bu çalışmaları esnasında onları hedeflerinden vazgeçirip başka bir yola yönlendirmek hiçbir zaman kolay olmaz.
Diğer taraftan bu azimli ve kararlı yapılarının altında oldukça duygusal bir karakterleri olduğu söylenebilir. Uzaktan bakıldığı zaman onların bu yapısı pek fark edilemese de içten içe oldukça duygu dolu insanlardır. Her daim duyarlı tavırlar sergilerler. Kısıtlanmaktan pek hoşlanmazlar ve özgür bir şekilde hareket etmek isterler. Diğer burçlarla kıyasladığımız zaman yükseleni Akrep olan erkeklerin eve daha az düşkün oldukları görülür ama bu durum onların ev yaşantısına değer vermedikleri anlamına gelmez. Ev hayatının ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilir ve ona göre hareket etmeye özen gösterirler. Canlı bir sosyal yaşamları vardır ve dostlarına düşkün olurlar. Arkadaşlarıyla beraber dışarıda vakit geçirmekten keyif alırlar. Nasıl eğlenmeleri gerektiğini iyi bilirler ve özgürlüklerinden taviz vermek zorunda kalmadıkları sürece mutlu hissederler.
Hayatın pozitif bölümlerine odaklanıp hayattan keyif almaya çalışırlar. Bu sayede çevrelerine birçok durumda pozitif enerji saçarlar. Sosyal ortamların vazgeçilmez insanları arasında olurlar ve her daim sorumluluklarının farkında olup bu sorumluluklardan kaçmazlar.
Yükseleni Akrep olanlar son derece inatçı, hedefe odaklanan, kolay kolay hedeflerinden vazgeçmeyen, öyle ya da böyle istediğini elde eden insanlardır. Hayata gri bakmazlar, "ya hep ya hiç" anlayışıyla hareket ederler. Yaşam onlar için ya siyah renktir ya da beyaz. Dostlarına ve eşlerine çok önem verirler ve onları kıskanırlar. Kıskanç yapılarının yanı sıra kinci bir tutumları olduğu da söylenebilir. Kolay kolay bu hale bürünmezler ama birisi canlarını yaktığı zaman ona karşı artık eskisi gibi hareket etmezler. Şüpheci ve kolay kolay ikna olmayan bir yanları vardır. Genelde her şeyin kötü tarafını da düşünerek bir B planı hazırlarlar. Felaket senaryolarına özel bir önem gösterip içinde oldukları olumlu durumun keyfini çıkarmayı ihmal edebilirler.
İlgilendikleri her konunun en iyisi olmaya çalışırlar. Analitik düşünme tarzlarıyla diğer insanların göremediği birçok noktayı kolaylıkla fark edebilirler. Onların el atıp başarısız oldukları iş sayısı son derece azdır. Hayatı biraz savaş gibi yaşıyorlar demek mümkündür. Sabır ve sezgi konularında oldukça güçlüdürler. İnatçı ve hırslı yapılarıyla bu özelliklerini birleştirerek hayata karşı verdikleri savaşta her daim dimdik ayakta kalmayı başarırlar. Diğer insanlara karşı zayıf bir imaj sergilemekten nefret ederler.
Yükseleni Akrep olanlar genelde pek huzurlu bir ortam içerisinde doğmazlar. Genelde doğumlarından önce ailelerini ya da yakın çevrelerini derinden etkileyen gelişmeler yaşanmış olur. Bu insanlar yeni tanıştıkları insanları kolaylıkla etkisi altına alabilirler. Yani oldukça çekici bir yapıları olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra gizemli bir tavırları da vardır. Dışarıdan görünen yüzleri aslında sadece karşı tarafın görmeyi arzu ettiği kadardır. Onları daha iyi tanımak için kesinlikle çok daha yakın olmak gerekir. Akrepler dostluk ya da sevgililik fark etmeksizin yeni bir ilişkiye başladıklarında karşı tarafa her daim temkinli yaklaşırlar. İncinmekten, sarsılmaktan, karşılarındaki kişi tarafından hayal kırıklığına uğratılmaktan çok korkarlar. Bu yüzden her insanı hayatlarına almazlar ve birçok kişi yaşamlarından uzak tutarlar. Bunlarla beraber kolay lokma olarak görülmekten ve başkası tarafından domine edilmekten asla hoşlanmazlar. Dolayısıyla tüm bunlara bakarak onların kolay bir kişiliğe sahip olmadıkları söylenebilir.
Yenilgiyi kabul etmeyen bir yapıları vardır. Onlara verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösterirler. Güçlü sezgileri sayesinde birçok mücadeleden başarılı bir şekilde ayrılırlar. Oldukça gururlu bir karaktere sahip olmaları sebebiyle başarısız olmamak için gereken her şeyi yaparlar. Dayanıklı yapıları onların mücadelede daha avantajlı olmalarına katkı sağlar. En zor durumlardan ve travmalardan sonra bile kendilerini yenilemeyi başarırlar.
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