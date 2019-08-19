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Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sıcaklıkların ve nemin son günlerde giderek artmasıyla birlikte ortaya çıkan terleme sorunu kozmetik sektörünü canlandırıyor.Son günlerde iyice etkisini hissettiren nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücutta oluşan kötü kokuları gidermesi ve insanların daha iyi kokmasını sağlayan kozmetik ürünlerde satışlar bayramın da etkisiyle iyice arttı.

Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

Eskişehir’de sıcaklıkların ve nemin son günlerde giderek artmasıyla birlikte ortaya çıkan terleme sorunu kozmetik sektörünü canlandırıyor.
Son günlerde iyice etkisini hissettiren nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücutta oluşan kötü kokuları gidermesi ve insanların daha iyi kokmasını sağlayan kozmetik ürünlerde satışlar bayramın da etkisiyle iyice arttı. Vatandaşın bayram ziyaretleri öncesinde gösterdiği rağbet ve yüksek sıcaklıklar dolayısıyla yaşanan terleme sorunu satışların artmasını sağlayan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Kozmetikte yaşanan yoğun hareketlilikten dolayı esnafın yüzü gülerken, parfüm alışverişi yapan bazı vatandaşlar da fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Eskişehir’in uğrak alışveriş caddelerinden olan Hamamyolunda kozmetik ürünleri satışı yapan özel bir işletmede 3 yıldır müşteri temsilcisi olarak görev yapan Kürşat Fikir, bayram döneminin bu yılın en yoğun oldukları zaman dilimi olduğunu belirtti. Fikir, artan sıcaklık ve nem oranının da satışlarını bir hayli arttırdığını dile getirerek, "Yaz aylarında diğer aylara göre çok daha fazla rağbet var. Sıcaklıklar ve nem arttıkça insanların terlemesi ve parfümün kötü kokuyu bastırması dolayısıyla rağbet oluyor. Geçen seneye göre hareketlilikte çok az bir düşüş var ama satışlarımız genel olarak aynı seviyelerde. Geçen hafta en yoğun olduğumuz dönemdi. Bayram öncelerinde rağbet artıyor ve bayramlar yaza da denk geldiği için satışlarımız hem bayram hem yaz sıcakları dolayısıyla 2 kat artıyor. Kış aylarında da yaz aylarına göre yarı yarıya bir düşüş oluyor. Kadınlar ve gençler daha fazla rağbet gösteriyor ama erkek ve kadın müşteri sayıları arasında da çok fazla fark yok.
Parfüm fiyatları hakkında da bilgi veren Kürşat Fikir, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Her bütçeye göre parfümlerimiz var, eskisi gibi çeşidimiz az değil. 15 lira gibi bir fiyattan 100-200 çeşit parfüm bulabilirsiniz, bin liraya kadar da çeşitlerimiz mevcut. Fiyatlar 15 liradan başlıyor, ortalama 20-25 liraya çok güzel parfümler alabilirsiniz. Fiyatlarda 1 buçuk senedir bir değişiklik yok."

Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

Yükselen nem oranı parfüme rağbeti arttırdı

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