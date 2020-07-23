Yükseliş devam ediyor: Tarihte ilk kez AMD Intel'i geçti!

AMD'de şu sıralar işler yolunda. AMD'nin bugünlere gelmesinde ise firmanın CEO'su Lisa Su'nun payı çok büyük. 2014 yılında görevi devralan ve göreve gelir gelmez AMD kadrosunda yoğun bir çalışma yapan Lisa Su, Ryzen ve Threadripper serisi işlemcilerle Intel'in tahtını sallamaya başladı. Tüketicilerin AMD'ye karşı önyargılarını atmasıyla da birlikte firmanın ürünleri popülerleşti. Bu da pek tabi ki finansal sonuçlara ve tablolara yansıdı. Zamanında 2 dolarlık bir hisse değeri olan AMD, artık Intel'den bile daha değerli hale geldi.

INTEL'İN HİSSELERİ AMD'NİN GERİSİNDE KALDI

Intel yeni nesil Core i3, i7 ve i9 işlemcilerle şov yaparken AMD de hisse değerini önce 10 dolara, daha sonra 20 ve 30 dolara çıkarttı. Bugün ise AMD hisse değerini 30 kat arttırarak tarihi zirvesini gördü. AMD'nin hisse değeri 62 dolara ulaştı. Intel'in hisse değeri ise son verilere göre 61 dolar seviyesinde.

AMD İÇİN TARİHİ BİR GÜN

AMD Intel rekabetinde AMD'nin bir başarı kilidini daha açmasıyla birlikte, tarihi bir gün de yaşandı. AMD hisse değerini 62 dolara yükselterek tarihinde ilk kez Intel'i geçti. Firma ayrıca pazar değerini de 60 milyar dolara yükseltti. Ancak hala 300 milyar doların üzerinde değerlemesi bulunan TSMC pazarın lideri konumunda. AMD ise dünyanın en büyük sekizinci yarı iletken üreticisi olarak listeleniyor.

