Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne yükselmek için mücadele edilen Yükselme Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu.

Final mücadelesi; yarı finalde Galakticos’u 3-1 geçmeyi başararak adını finale yazdıran Pars ile yarı finalde Oyun Hizmeleri’ni 3-1 deviren Beşiktaş arasında oynandı.

Final serisinde baştan sona etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, bo5 formatında oynanan seriyi 3-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Beşiktaş elde ettiği bu sonuçla beraber 2018 Yükselme Ligi'ni şampiyon tamamlamayı başardı ve önümüzdeki sezon VF Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



