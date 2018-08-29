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Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 29.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne yükselmek için mücadele edilen Yükselme Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu.

Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne yükselmek için mücadele edilen Yükselme Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu.

Final mücadelesi; yarı finalde Galakticos’u 3-1 geçmeyi başararak adını finale yazdıran Pars ile yarı finalde Oyun Hizmeleri’ni 3-1 deviren Beşiktaş arasında oynandı.

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Final serisinde baştan sona etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, bo5 formatında oynanan seriyi 3-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Beşiktaş elde ettiği bu sonuçla beraber 2018 Yükselme Ligi'ni şampiyon tamamlamayı başardı ve önümüzdeki sezon VF Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor yükselme ligi Beşiktaş LoL

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