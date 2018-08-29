Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne yükselmek için mücadele edilen Yükselme Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu.
Final mücadelesi; yarı finalde Galakticos’u 3-1 geçmeyi başararak adını finale yazdıran Pars ile yarı finalde Oyun Hizmeleri’ni 3-1 deviren Beşiktaş arasında oynandı.
Final serisinde baştan sona etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, bo5 formatında oynanan seriyi 3-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Beşiktaş elde ettiği bu sonuçla beraber 2018 Yükselme Ligi'ni şampiyon tamamlamayı başardı ve önümüzdeki sezon VF Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
3-0'lık net bir galibiyetle @bjkesports #YL2018 Şampiyonu oluyor! ???????? pic.twitter.com/wTg9Cd7qnp— LoLespor (@LoLespor) August 28, 2018
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