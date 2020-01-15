HABER
  4. Yükseova'da bulunan posta güvercinin ayağındaki yazı dikkat çekti!

Yükseova'da bulunan posta güvercinin ayağındaki yazı dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Hakkari Yüksekova'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, sabah saatlerinde evinin önünde uçamayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini evine götürüp besleyen Bilin, ayağında ise üzerinde 'İran 2018' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu fark etti. Çocuklarıyla birlikte güvercine özenle baktıklarını anlatan Bilen, "Çiftliğin etrafında geziniyordu. Ağında da yeşil bir halkanın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda kendisi bana doğru gelerek omzuma kondu" dedi.

'NEREDEN NASIL GELDİĞİNİ BİLMİYORUZ'

Sakin ve insanlardan ürkmeyen yapısı ile dikkat çeken güvercin, Bilin ailesinin neşe kaynağı oldu. Cahit Bilin, "Nereden, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama yemesini, içmesini özenle karşılıyoruz. onunla vakit geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğünKaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün
Koreli şef Seung Wook: “Türklerin yemekleri çok sağlıklı”Koreli şef Seung Wook: “Türklerin yemekleri çok sağlıklı”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvercin Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır Valiliği açıkladı! Saklandığı çukurda kıskıvrak yakalandı

22 yıl kaçtı! Kıskıvrak yakalandı

Hastanede polise mukavemet etmişti! 40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Ankara'da 'yarış' kavgası! Polis müdahale etti

'Yarışalım mı' sorusuna olumsuz yanıt alınca dehşet saçtılar

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.