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Yükü boşaltılırken hareket eden tır ticari araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket eden bir tır, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Yükü boşaltılırken hareket eden tır ticari araca çarptı

Mersin’in Mut ilçesinde yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket eden bir tır, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada aracı durdurmak isteyen tır sürücüsü yaralandı, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman karayolu Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımında, park halindeki 70 AG 896 plakalı tır içerisindeki unların boşaltılması sırasında bir anda hareket ederek gitmeye başladı. Tır şoförü Atilla Cüce, tırı durdurmak için koşarak içerisine binmesine rağmen aracı durdurmayı başaramadı. Kendi başına giden tır market önünde park halindeki 42 FEL 82 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırda ayağı fren pedalına takılan tır sürücüsü Atilla Cüce yaralandı. Tırın çarptığı araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralı tır şoförü Atilla Cüce, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yükü boşaltılırken hareket eden tır ticari araca çarptı

Yükü boşaltılırken hareket eden tır ticari araca çarptı

Yükü boşaltılırken hareket eden tır ticari araca çarptı

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