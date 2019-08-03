HABER

Yükümlüler okulları eğitime hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bitlis'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, boya, badana, onarım ve temizliğini yaptıkları okulları eğitime hazırlıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptıkları okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getiriyor.

Yükümlüler, kalan cezalarının infazı kapsamında okulların tadilat ve onarımına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda 100. Yıl İlköğretim Okulunun boya, bakım ve onarım ile çevre düzenleme çalışmasını yürüten yükümlüler, okulu yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yükümlülerin cezalarını okullarda boya, tadilat ve temizlik yaparak yerine getirildiği belirtildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çerçevesinde yükümlülerin belirlenen okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde katıldıkları boyacılık kursunda belge almaları sağlanan 12 yükümlü okullarda boya ve tadilat çalışmalarına başlandı Bunun yanı sıra ihtiyacı bulunan okullarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar 5 okulda söz konusu çalışmalar yapıldı. Okulların açılmasına kadar bu çalışmalarımız devam edecek."

Yükümlülerin üretken bireyler olması için meslek sahibi olmalarının sağlandığı belirtilen açıklamada, çalışmalarıyla takdir toplayan yükümlülerin toplumdaki ön yargıların azalmasını sağladığı kaydedildi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Şehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandıŞehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı
Bakan Selçuk Darülaceze sakinleriyle buluştuBakan Selçuk Darülaceze sakinleriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Okul onarım tadilat yükümlü

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.