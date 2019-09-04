Yükümlüler, okulları yeni eğitim dönemine hazırlıyor

Van'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, aldıkları eğitimlerin ardından kentteki okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yürütüyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan meslek edindirme kurslarında aldıkları eğitimin ardından kentteki 10 okulda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

İpekyolu ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, meslek edindirme kurslarına katılan yükümlülerin kısa sürede meslek öğrendiğini anlattı.

Yükümlülerin, kentteki 10 okulu eğitim ve öğretime hazır hale getirdiğini ifade eden Başsavcı Dönmez, "19 yükümlü eğitim aldı. Okullara yaklaşık 250 bin lira katma değer sunuldu. Yükümlüler hem cezalarının infazını sağlıyor hem de okullarda boya ve tadilat çalışması yürütüyor. Kamuya, topluma yararlı çalışma sunan bir kurumuz. Yükümlülerin topluma ve kamuya faydalı çalışmasına olanak sağlanıyor. Yükümlülerin okullardaki çalışmaları devam edecek. Bu anlamda çalışmalarımıza destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Salih Serçe ve yükümlüler katıldı.

