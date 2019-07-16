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Yükümlüler şehitliği temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 20 kamu hizmeti yükümlüsü, Antalya Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı.

Yükümlüler şehitliği temizledi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 20 kamu hizmeti yükümlüsü, Antalya Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, denetim ve takibi yapılan yükümlüler tarafından Antalya Uncalı Şehitliği'nde temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması ile toplumsal hafızanın diri tutulmasının sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Denetimli Serbestlik Müdürü Serap Erden, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç ile denetimli serbestlik altındaki yükümlüler katıldı.
Program kapsamında Konyaaltı İlçe Müftü Vekili Ayhan Köse tarafından şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal daha sonra yaptığı konuşmasında, “Hain darbe girişimi sırasında şehadet mertebesine ulaşan 251 asil vatan evladının hatırasını canlandırmak, onları bir nebze olsun anarak toplum nezdinde aidiyet duygusunu, milli birlik duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. 15 Temmuz'da Türkiye'nin birçok yerinde üniformalı teröristler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı vatanını, milletini seven insanların iman gücüyle karşı koyması, tarihe yazılmış destansı bir kahramanlıktır. Tüm gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Tüm şehit ve gazi ailelerimize millet olarak şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.
20 kamu hizmeti yükümlüsü, şehitlerin mezarlarını temizledi.
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Yükümlüler şehitliği temizlediYükümlüler şehitliği temizlediYükümlüler şehitliği temizledi

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