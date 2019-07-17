Yükümlüler şehitlikte görev yaptı

Samsun'da yükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklerde temizlik ve bakım onarım işleri yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün gözetiminde cezalarının kalan kısmı infaz edilen yükümlüler, denetimli serbestlik personeli eşliğinde kentte Kıranköy ve Asri mezarlığı şehitliğinde kamu hizmeti yerine getirdi.

Garnizon Komutanlığı ile Polis Şehitliği'nde önce temizlik yapan yükümlüler daha sonra bakım ve onarım işleri gerçekleştirdi.

Şehitlikteki bitkileri sulayarak budayan yükümlüler şehitlerin mezar taşlarını sildi.

Yükümlülerden Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlikte görev yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce şehitlikte görevlendirildiklerini ifade eden Çelik, "Şehitlerimizin kabirlerini görmek onları ziyaret etmek ve onlara dua etmek bizim için apayrı bir gurur oldu. Bizim buraya gelmemize vesile olan büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin." dedi.

Çelik, şehitlikte, daha sonra temizlik ile bitkilerin bakım çalışmalarını yaptıklarını aktardı.

Yükümlü Yaşar Cingara ise şehitlikte görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek "Burada temizlik yaptık, daha sonra dua ettik, duygulandık." diye konuştu.

