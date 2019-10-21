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Yükümlülerden el ürünü sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:33 | Son Güncelleme

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen ‘’Cumhuriyet Sergisi’’ Bakırköy Adalet Sarayında açıldı

İSTANBUL (AA) - Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen ‘’Cumhuriyet Sergisi’’ Bakırköy Adalet Sarayı'nda açıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin, ebru, seramik ve cam sanatından yaptıkları el ürünleri sergisi Bakırköy Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız bir konuşma yaptı.

Başsavcı Topluyıldız, 2005 yılında adalet sisteminde denetimli serbestlik sisteminin yerini aldığını ifade ederek, "Denetimli serbestlik sistemi, bugün 141 müdürlük olarak her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi bir taraftan eğitim, iyileştirme yoluyla yükümlüleri rehabilite etme, diğer taraftan da denetim ve takip yoluyla toplumu koruma gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir." diye konuştu.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Güngören Kaymakamlığına bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü kurumları arasındaki iş birliğiyle, ürünlerin sergilendiğini ifade eden Başsavcı Topluyıldız, "Serginin adının 'Cumhuriyet Sergisi' olması oldukça anlamlıdır. Şimdiden tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

Başsavcı, konuşmasını tamamlamasından sonra, sergilenen ürünleri inceledi. Sergi, 21 Ekim ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülebilecek.

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Bakırköy Adalet Sarayı Cumhuriyet Sergisi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

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