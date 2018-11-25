Yükümlülerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve oyuncak

Adana'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yenilenen kıyafet ve oyuncaklar, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi ile hazırlanan "Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar Projesi" kapsamında haklarında "kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü" bulunanlar için "eğitim ve yenileme atölyesi" oluşturuldu.

Atölyede eğitilerek meslek edindirilen yükümlüler, adliyeye bağlı birimlere konulan "giysi-tekstil kumbarası"nda toplanan kıyafet ve tekstil malzemelerini yıkama, ütüleme ve tadilat işlemleriyle kullanılabilir hale getirdi.

Proje kapsamında Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ve çocuklarıyla iki anaokulu ve ihtiyaç sahiplerine 4 bin 20 kıyafet, 160 oyuncak ve çok sayıda ayakkabı teslim edildi.

Projeyle denetimli serbestliğe ayrılan yükümlülerin cezalarını çekerken ürettikleri ürünlerle kamuya fayda sağladıkları belirtilen açıklamada, kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğünün, yükümlülere meslek edindirilip tahliyelerinden sonraki yaşamlarında iş imkanı sunduğu vurgulandı.

