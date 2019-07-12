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Yükümlülerden şehitlik bakımı ve temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan 10 yükümlü, şehitlikte bakım ve temizlik yaptı

Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 10 yükümlü, Kastamonu Şehitliği'nde çimleri biçip otları topladı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Özdemir, "Çalışma ile aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir." dedi.

Kastamonu Valiliğinin izni, Belediye ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla ortak çalışma yapılarak 10 yükümlü ile Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini aktaran Özdemir, burada temizlik çalışması yapılıp şehitler için dua edildiğini dile getirdi.

Çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, "Bu kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu konferans yapılacak. Bu faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunun yaşatılması, duyarlılığın artırılması ve yükümlülerimizde farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

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