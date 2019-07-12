Yükümlülerden şehitlik bakımı ve temizliği

Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 10 yükümlü, Kastamonu Şehitliği'nde çimleri biçip otları topladı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Özdemir, "Çalışma ile aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir." dedi.