Yükümlülerin paketlediği 450 bin çift ayakkabı terörden arındırılan bölgeye gönderildi

Kocaeli’de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Kızılay’a bağışlanan 450 bin ayakkabıyı tek tek paketleyerek, tırlara yükleyip, Irak ve Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Yola çıkan tırları el sallayarak uğurlayan yükümlüler, Mehmetiğe de asker selamı gönderdi. Bir ayakkabı üretim firması tarafından Kızılay’a bağışlanan 20 milyon TL’lik ayakkabı, Kocaeli’de denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler tarafından tek tek paketlenerek çuvallara konuldu. Irak ve Suriye Fırat Barışı Harekatı’nın sürdüğü güvenlik koridoru bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacı ile hazırlanan yaklaşık 450 bin çift ayakkabı düzenlenen törenle yola çıktı. Yükümlülerin çabaları ile hazırlanan ayakkabıların yardım severlere ulaştırılması için 2 tır yola çıktı. Toplam 27 tır olarak farklı zamanlarda yola çıkacak olan tırlardan ilk ikisinin uğurlanma törenine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir katıldı. Hazırlanan tırlar yola çıkarken protokol üyeleri ve yükümlüler, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

“Ayakkabıları yurt dışında bulunan yardıma muhtaç inşalara ulaştıracağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yarcan Tan, “Bize yaklaşık 450 bin civarında ayakkabı bağışladı. Biz bunları denetimli serbestlikten faydalanan arkadaşlarımız ile birlikte bu ayakkabılara insanlar baktığında, bedenini, rengini anlayabileceği şekilde düzenledik. Bunları yurtdışına göndereceğiz. Genellikle Suriye ve Irak çevresindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız. Bunu yurt içinde bulunan ticari firmalarla da yapabilirdik. Ama denetimli serbestliğin kamu yararına olan destekleri ve yararından faydalanmak istedik. Yaklaşık 20 milyon TL’lin bir bağşımız var. Bu bağışı yapan şirketimizin bize koyduğu şart neticesinde bunlar yurt dışında bulunan yardıma muhtaç inşalara ulaştıracağız. Denetimli serbestlikten yararlanan arkadaşlarımız ile birlikte bunları yapıyoruz. Onlar da ülkeleri için böyle bir hayırlı işte bulunmaktan, Kızılay’ın yanında bulunmaktan ve bunların bir kısmını da Barış Harekatı bölgesine yollayacağımızdan manevi kısmı yüksek. Arkadaşlarımız da bu yüzden severek çalışmaktalar” dedi.

