Yükünü boşaltan kamyon, 50 metreden yuvarlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki taş ocağında, sürücüsünün damperindeki yükü boşaltmak için geri manevra yaptığı hafriyat kamyonu, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı. Son anda atlayan kamyon şoförü, yaralı kurtuldu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Honaz ilçesinin kırsal Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Cemal Şebik, (52) taş ocağına getirdiği taşları boşaltmak için yönetimindeki kamyonla geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arka lastik çukura düşünce kamyon kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlandı. Son anda kamyondan atlayan Şebik, kayalıklara düşüp yaralandı. Taklalar atan kamyon ise hurdaya döndü.
Cemal Şebik, çağırılan ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şebik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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