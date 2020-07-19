HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Adana’da akrabasıyla tartıştığı sırada aldığı yumruk darbesi sonrası başını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

Merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kemal C. ile akrabası olduğu öğrenilen Uğur Yarbaş (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Kemal C. Yarbaş’a yumruk attı. Yarbaş, aldığı yumruk darbesinin ardından dengesini kaybedip başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş’ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yarbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal C. polis merkezine götürüldü.
Uğur Yarbaş’ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Geri sayım başladı! Geliyor...Geri sayım başladı! Geliyor...
İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanlarıİŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

En Çok Okunan Haberler

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Diğer Haberler
Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

xCloud için geri sayım başladı

Geri sayım başladı! Geliyor...

Son dakika haberi: Mehmet Baransu'ya 19 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Çıkarılan ceset sayısı 56’ya ulaştı

Van Gölü’ndeki faciadan yeni haber: 56'ya yükseldi

Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: 'Mafya zannettim'

Polisten kaçan sürücüden akılalmaz savunma

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çöktü

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.