HABER

Yumruk attıkça gençleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iki çocuk annesi Arzu Süer (53), 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanarak yaşıtlarına örnek olmayı hedefliyor.

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iki çocuk annesi Arzu Süer (53), 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanarak yaşıtlarına örnek olmayı hedefliyor. Genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra antrenmandaki performansıyla dikkati çeken Süer, "Yumruk attıkça yaşımı unutuyor, genç hissediyorum" dedi.

Ev kadını Arzu Süer, iki çocuğunun üniversite eğitimi nedeniyle farklı şehirlerde yaşamaya başlamasının ardından spor için kendisine ayırdığı vakti artırmaya karar verdi. Yaşamının büyük bölümünde sağlıklı yaşam için farklı branşlarda sporla ilgilenen Süer, 8 yıldır katıldığı maraton koşularına hazırlık sürecinde muay thai sporuna başlamaya karar verdi. Zor sporlara ilgisinden 4 yıl önce muay thai antrenmanına başlayan Süer, genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra performansıyla dikkati çekiyor.

'ALTIN MADALYA KAZANIRSAM MUTLU OLURUM'

Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu gözetiminde çalışarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan Süer, muay thai sporuna başladığı ilk günlerde başarılı olamama endişesi taşıdığını anlattı. Antrenmanlarda çalıştıkça kendisini iyi hissetmeye başladığına değinen Süer, muay thai sporunda başarı elde ederek yaşıtlarına örnek olmak istediğini dile getirdi. Süer, "Yumruk attıkça kendimi keşfetmeye başladım. Bu yaşımda ağır sporlara yöneldim. Bu da beni mutlu ediyor. Attığım her yumruk beni enerjik hissettiriyor. Yorulacağıma ters etki yapıyor, daha çok spor yapmak istiyorum. Gençlerle antrenman yapıyorum. Yaşımı unutuyorum, genç hissediyorum. Şampiyonaya hazırlanmak istiyorum. Gelecek yıl masterlerda altın madalya kazanırsam, çok mutlu olurum. Bu da benim için güzel bir anı olur" diye konuştu.

'İSTEDİKTEN SONRA BU YAŞTA HER ŞEY YAPILABİLİR'

Ev kadını olmasına karşın yıllardır işe gider gibi kendisine vakit ayırıp, spor yaptığını anlatan Süer, bu şekilde kendisini zinde hissettiğini ve daha mutlu olduğunu dile getirdi. Zor ve hareketli sporları sevdiğini vurgulayan Süer, "Her şeyi yapabilecek gibi hissediyorum, güne güzel başlıyorum. Yaşıtlarıma, çocuklarıma, 'istedikten sonra bu yaşta her şey yapılabilir' diye örnek oluyorum. 8 yıldır maratona katılıyorum. Maraton koşusu ve muay thai sporunu bir arada yapıyorum. Başarılarımla seviniyorum" dedi.

'SAĞLIKLI VÜCUDA SAHİP OLDUM, İSTEDİĞİM KIYAFETİ GİYİYORUM'

Salonun yanı sıra doğada ve park alanlarında antrenman yaptığını belirten Süer, kendisini görenlerin yaşına inanmadığını anlattı. Spor yaparak daha fit vücuda sahip olduğundan bahseden Süer, "Vücudumda da değişiklikler oldu. Daha sağlıklı vücuda sahip oldum. Yaşıtlarımda bel yanlarında yağlanma oluşuyor, ben o sıkıntıyı yaşamadım. Antrenmanlarda yaptığım egzersizlerin faydasını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Hala istediğim kıyafeti giyebilme, bu yaşta göbeği açık giyinebilme zevki beni mutlu ediyor. Her halimle genç hissediyorum" şeklinde konuştu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışmasıŞırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması
Hatay’da mağara kilisede dünya barışı için dua ettilerHatay’da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.