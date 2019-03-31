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Yumruk yumruğa seçim kavgası! Kimse ayırmayı başaramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, AK Parti belediye başkanı adayı ve mevcut başkan Murat Tuncel, sandıkları gezerken, bir grup tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine Tuncel'in yanındakiler ile grup arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri, tartışmayı büyümeden sonlandırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Başçiftlik'te AK Parti'den tekrar aday gösterilen, mevcut başkan Murat Tuncel, ilçede sabah saatlerinde oy kullanılan okullarda sandıkları dolaştı. Başkan Tuncel, Karacaören İlkokulu'ndaki sandıkları gezerken, bir grup tarafından okuldan çıkarılmak istendi. Bu sırada Tuncel'in yanındakiler ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ise araya girdi. Okul bahçesinde devam eden tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

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Olayla ilgili açıklama yapan Murat Tuncel, "Arkadaşlarımız ile beraber okula girdik. Sınıflarda sandıkları gezerken, bir grup 'Buraya giremezsiniz' diyerek bağırdı. O esnada ise yanımdaki arkadaşlarım tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelen polis ekipleri, araya girerek ayırdı; fakat yanımda bulunan 2 arkadaşım darbedildi" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga yerel seçim 2019

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