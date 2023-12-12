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Yumrukçu başkan Faruk Koca'dan yaşanan çirkin olay sonrası ilk açıklama: Ne yaptığımı hatırlamıyorum!

12.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Yumrukçu başkan Faruk Koca'dan yaşanan çirkin olay sonrası ilk açıklama: Ne yaptığımı hatırlamıyorum!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek yumruklu saldırı gerçekleştirmiş, bu çirkin olayın ardından Halil Umut Meler ambulansla hastaneye kaldırılırken, elmacık kemiğinde çatlak olduğu öğrenilmişti.

"BEYNİM ATTI, GÖZÜM KARARDI"

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Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

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Tansiyonu yükseldikten sonra hastaneye kaldırılan, Faruk Koca ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı. Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkışında gözaltına alındı.

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