Yumrukla eşinin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık hakim karşısında

Eşine yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen sanık mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben yerleri siliyordum. Bu esnada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü” diyerek suçlamaları reddetti.

Evlerinde temizlik yaptıkları esnada eşine yumruk atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Dursun, avukatı Mustafa Yıldız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Hatice Boz katıldı.

Duruşmada Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının okunup zapta geçirilmesinin ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan açılan dava ile İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın birleştirilmesine ilişkin karar okundu. “Ayağı kaydı yere düştü”

Olaya ilişkin savunma yapan sanık Erkan Dursun, “Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganı düzeltiyordu. Bu esnada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum, bana başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

“Gözünün kararıp düştüğünü söyledi”

Duruşmada olaya ilişkin tanık dinlendi. Tanık, “Maktul hastaneye kaldırıldıktan sonra yeğenim beni arayarak, annesinin ameliyata alınacağını söyledi. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra maktul kendine geldiğinde kendisi ile görüşme imkanı buldum. Ne olduğunu sorduğumda, yerleri temizlediklerini, o nedenle ayağının kaydığını, gözünün kararıp yere düştüğünü söyledi” diye belirtti. “Hastanın ameliyata alınması doktorun hatasıdır”

Sanık avukatı Mustafa Yıldız, hastanedeki doktorun adli vak’a olarak polise haber verdiğini belirterek, “Müvekkil ameliyata girecek olan eşinin yanında bulunmak için polislerin yönlendirmesiyle onların hazırladığı ifadeyi kabul etmiştir. Kan sulandırıcı hastanın ameliyata alınması doktorun hatasıdır” dedi. “Sanığın eylemi nedeniyle ölüm gerçekleşti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise sanığın beyanlarını kabul etmediklerini ifade ederek, “Sanık maktulün yere düşmesinden sonra da ona vurduğunu beyan etmiştir. Maktulün soruşturma beyanı ile ATK raporu sanığın eylemi nedeniyle ölümün gerçekleştiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksiklilerin giderilmesini ve sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, maktulün kız kardeşleri Cemile Şenol, Şengül Şenol ile annesi Meliha Şenol’un ifadelerinin alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.