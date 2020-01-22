Yumrukladığı eşinin ölümüne neden olan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da tartıştığı eşi Esengül Dursun'un kafasına yumruk atıp kafa travması sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Erkan Dursun, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Dursun ile avukatı katıldı. Dursun, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hastaneye yürüyerek gittiklerinde eşinin hiçbir şeyi olmadığını savundu. Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, evli olan sanık ile maktul arasında tartışma çıktığını, sanığın yumrukla darbettiği sırada maktulün kafasını dolap kapağına çarptığını ifade ederek, olayın sabahında maktulün kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye gittiğini, tetkikler sonucunda acilen ameliyata alınan maktulün sonraki süreçte hayatını kaybettiğini kaydetti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiğini anımsatan savcı, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığını hatırlattı.

Savcı, sanığın müştekiye karşı eylemleri sırasında herhangi bir silah kullanmadığını, eylemi kendi rızasıyla sonlandırdığını belirterek, "Maktulün ölümünün tedavi sürecinden sonra gerçekleştiği, sanığın kastının maktulü öldürmek olduğu hususunda dosyada her türlü şüpheden uzak başkaca delil bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule karşı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ceza verilmesini istedi. Son savunması sorulan sanık Erkan Dursun, suçsuz olduğunu ifade ederek, "İki çocuğum var, tutuklu olduğum için mağdurlar. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından dava açılsa da sanık Dursun'un "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunu işlediğinden 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın, atılı suçu resmi nikahlı eşine karşı işlediğinden cezayı 1 yıl 6 aya çıkaran heyet, ağır yaralama nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezayı 13 yıla yükseltti.