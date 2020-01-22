HABER
  4. Yumrukladığı eşinin ölümüne neden olan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası

Yumrukladığı eşinin ölümüne neden olan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sanık Erkan Dursun, eşinin kafa travması nedeniyle ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan ceza aldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da tartıştığı eşi Esengül Dursun'un kafasına yumruk atıp kafa travması sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Erkan Dursun, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Dursun ile avukatı katıldı.

Dursun, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hastaneye yürüyerek gittiklerinde eşinin hiçbir şeyi olmadığını savundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, evli olan sanık ile maktul arasında tartışma çıktığını, sanığın yumrukla darbettiği sırada maktulün kafasını dolap kapağına çarptığını ifade ederek, olayın sabahında maktulün kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye gittiğini, tetkikler sonucunda acilen ameliyata alınan maktulün sonraki süreçte hayatını kaybettiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiğini anımsatan savcı, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığını hatırlattı.

Savcı, sanığın müştekiye karşı eylemleri sırasında herhangi bir silah kullanmadığını, eylemi kendi rızasıyla sonlandırdığını belirterek, "Maktulün ölümünün tedavi sürecinden sonra gerçekleştiği, sanığın kastının maktulü öldürmek olduğu hususunda dosyada her türlü şüpheden uzak başkaca delil bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule karşı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Son savunması sorulan sanık Erkan Dursun, suçsuz olduğunu ifade ederek, "İki çocuğum var, tutuklu olduğum için mağdurlar. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından dava açılsa da sanık Dursun'un "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunu işlediğinden 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın, atılı suçu resmi nikahlı eşine karşı işlediğinden cezayı 1 yıl 6 aya çıkaran heyet, ağır yaralama nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezayı 13 yıla yükseltti.

Heyet, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak sanığın cezasını 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Esengül Dursun'un 30 Temmuz 2017'de yatak dolabını düzenlediği, sanık Erkan Dursun'un yorganları düzensiz yerleştirdiği iddiasıyla yumruk atığı karısının dolabın kapağına çarparak yere düştüğü, sanığın yerdeki eşine 2 kez daha yumruk attığı anlatılmıştı.

Maktulün 1 Ağustos 2017'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı, 28 Ağustos 2017'de de vefat ettiği belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Sağlık Bakanı Türkiye İçin Corona Virüsü Salgını Riski Olmadığını BildirdiSağlık Bakanı Türkiye İçin Corona Virüsü Salgını Riski Olmadığını Bildirdi
Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştuHayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkan Dursun Esengül Dursun kadın cinayeti Yumruk

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa ceza yağdı

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar çıktı

'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Erdoğan katılmıştı! O iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den 'perşembe' uyarısı geldi

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.