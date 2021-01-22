HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı

Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı

22.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anı kameraya yansıdı.
Safranbolu Belediyesi’nin arka kısmındaki sokakta, aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaşınca kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sopa ve koltuk değneği de kullanıldı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Kavgaya karışarak korona virüs tedbirlerini ihlal eden taraflara idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
PKK'ya darbe üstüne darbePKK'ya darbe üstüne darbe
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?
1/

En Çok Okunan Haberler

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

MEB'den son dakika açıklaması: Nakil ve geçiş işlemleri açıldı

MEB'den son dakika açıklaması: Nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Bakan Koca duyurdu: Brezilya'dan uçuşlar geçici olarak durduruldu

Bakan Koca duyurdu: Brezilya'dan uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe

22 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! İçişleri'nden hafta sonu kısıtlama açıklaması

Son dakika! İçişleri'nden hafta sonu kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.