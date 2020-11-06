Yumruklarla birbirlerine girdiler! Ayırmak istedi ama...

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir çay ocağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce sözlü tartışmaya giren alkollü 2 şahıs daha sonra birbirine küfür etmeye başladığı. Çay ocağının içinde de birbirlerine hakaret eden 2 şahıs ardından yumruklaşmaya başladı. Birbirlerine sert yumruklar atmaya başlayan 2 kişiye ilk başta kimse müdahale edemedi.

KAVGA EDENLERİN ARASINA DALDI

Kavganın giderek artmasına dayanamayan berberdeki müşteri üzerindeki tıraş önlüğünü bile kaldırmadan kavga edenlerin arasına daldı. Olay anında çay ocağındaki birçok eşya kırılırken, bir vatandaş da kavgayı ayırmak isterken düşerek yerde kaldı.

Olay yerinden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sarhoşların birbirine acımasızca yumruk atması şaşkınlık oluşturdu.

İHA

