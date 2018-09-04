Yumruklu saldırı sonucu ölen mizah dergisi sahibi Çağın Türker soruşturmasında 3 kişi serbest

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
MİZAH dergisi sahibi Çağın Türker'in tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Yusuf Ş.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaşmıştı. Burada yumruklanan Çağın Türker'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilmişti.
Kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybeden Çağın Türker cinayetinden sonra harekete geçen polis 4 kişiyi gözaltına almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan 4 kişiden 3'ü savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın faili olduğu tespit edilen ve Çağın Türker'e yumruk vurarak yere düşmesine neden olan şüpheli Yusuf Ş. ile ilgili işlemler sürüyor. Şüphelinin, Çağın Türker'in karşılıklı kavga sırasında yaşanan itişme sonucu yere düştüğünü söylediği öğrenildi.
Şüphelinin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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