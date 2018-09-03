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YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAYAN MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 22:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker, tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Ali AKSOYER - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul (DHA)
İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker, tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürüldü. Karaköy'de meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Çağın Türker'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.
Hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Çağın Türker hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edilirken, başka bir güvenlik kamerasında şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucu polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan 4 kişinin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜLER
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- Olay yerinden görüntülerle

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
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- Türker'in fotoğrafları

03.09.2018 - 21.39 Haber Kodu : 180903187

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