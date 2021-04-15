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  4. Küçük kızı korkutan yumruklu ve tekmeli kavga! O anlar böyle görüntülendi

Küçük kızı korkutan yumruklu ve tekmeli kavga! O anlar böyle görüntülendi

15.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafik kazası sonrası yaşanan tekmeli yumruklu kavgada küçük kızın korku dolu anları, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Motosikletle otomobilin karıştığı kaza sonrasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın arasındaki sözlü tartışma, bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsüne tekme atan otomobil sürücüsü, dengesini kaybederek yere düştü. Tekrar ayağa kalkan adama, bu kez motosiklet sürücüsünün yanında, elinde kask bulunan kişi vurmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK AĞLADI

Bu sırada kazaya karışan otomobilden inen küçük bir kız çocuğu, annesi ve babası olduğu değerlendirilen kişilerin yanına giderek, kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Ağladığı görülen çocuğun korku dolu anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardından taraflar ayrılırken, kaza yerinde düşen plakayı almak isteyen otomobil sürücüsü, vermek istemeyen motosiklet sürücüsü ile bir süre tartıştı. Ardından plakayı alan otomobil sürücüsü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu anları cep telefonuyla kaydeden kişinin "Adamı dövdüler. Ne oluyor ? Benim elim ayağım titredi" sözleri dikkati çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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