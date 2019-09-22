Yumuktepe Höyüğü'nde çevre temizliği yapıldı

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, kent hayatının yarattığı zorluklar, stres, hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri noktasında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün hem bölgemiz hem de şehrimiz için tarihi bir miras olan Yumuktepe Höyüğü'nde temizlik çalışması yaptık. Benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yumuktepe Höyüğü kültürel ve turizm açısından da çok önemli bir yer. Daha iyi işlenmesi, iş birliğiyle çalışılması ve tanıtılması gerekiyor. İnşallah bu çalışmalara biz de katılacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kazı Başkanı Caneva ise höyüğün 9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

