Yumuktepe Höyüğü'ndeki sezon kazıları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de bulunan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki arkeolojik çalışmalar başladı.
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve günümüzde Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip, 2 günlük temizlik çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına başladı.
Kazının 2 ay sürmesi ve bölgedeki tüm dönemlerle ilgili çalışma yapılması hedefleniyor.
Caneva, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, geniş bir ekiple çalışacaklarını ve değişik dönemlere ait tabakalara odaklanacaklarını aktardı.
Yumuktepe'nin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Caneva, şöyle konuştu:
"Yumuktepe'nin çok uzun süre yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. Milattan önce 7 binden itibaren her zaman bir hareket var. Ya tam yerleşim yeri ya da insanlar bir şekilde burada kalıyordu. Sadece Roma döneminde buradaki insanlar azaldı. Roma döneminde höyük çok küçük bir yer. Romalılar gösterişli yerleri istiyorlardı. Ben Roma'dan geliyorum ama burada bir tek Roma yok. Roma'nın dışında bütün dönemler var. Erken Neolotik, Erken Kalkolotik, Geç Kalkolotik, İlk tunç ve demir çağlarının hepsi var. Kesintisiz üst üste burada kalıntılar var."
Caneva, kazı çalışmalarına 25 yıldır devam ettiklerini vurgulayarak, değişik bir kazı sistemi uyguladıklarını ve çok yeni şeyler çıktığını kaydetti.
Eskiden sadece yapıların ve buluntuların arandığını ancak kendilerinin modern arkeolojik strateji uyguladıklarını anlatan Caneva, "Biz hayvan kemikleri, yemek kalıntıları ve kömürleşmiş tohumları arıyoruz. Basit şeyler ama onlardan her dönemde hangi ekonomi vardı anlayabiliriz." diye konuştu.
Alanla ilgili açık hava müzesi projesi hazırladıklarını bildiren Caneva, konuyla ilgili Mersin Üniversitesi'ndeki mimarlarla birlikte çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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