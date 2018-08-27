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Yumuktepe Höyüğü'ndeki sezon kazıları bereketli başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde ilk gün kazılarında Neolitik döneme ait obsidyen ok ucu bulunduğu bildirildi - İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva: - "Bulunan ok ucu milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait. Bu çok önemli ve ilk defa tüm olarak çıkıyor"

MERSİN (AA) - Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki arkeolojik çalışmaların ilk gününde milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait obsidyen bir ok ucu bulunduğu bildirildi.

Yumuktepe Höyüğü'nde bugün kazı çalışmalarını başlatan İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip, bugün sabah saatlerinde başlattıkları kazı çalışmalarının ilk gününde önemli bir esere ulaştı.

Çalışmalarda Neolitik döneme ait bir obsidyen ok ucu bulundu.

Caneva, yaptığı açıklamada, bulunan ok ucunun Neolitik döneme ait olduğunu söyledi.

Ok ucunun üçgen olduğunu ve obsidyenden yapıldığını belirten Caneva, "Kapadokya'dan, İç Anadolu'dan gelen bir parça. Burada yok. Bulunan ok ucu milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait. Bu çok önemli ve ilk defa tüm olarak çıkıyor. Bir de onun yanında seramik parçası bulundu. Seramik olarak bu da en eski çanak çömleklerin birisinin parçası. Çok kaliteli bir hamur ve güzel bir eserin parçası." bilgisini verdi.

Caneva, ilk gün çalışmalarının bereketli başladığını anlatarak, 2 aylık dönemde bunlara benzer daha birçok eser bulmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Neolotik Yumuktepe Höyüğü

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