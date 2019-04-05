Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yumurta almak için tavuklarının yumurtladığı depoya giren Zeynep Saraç (50), kullanılmayan foseptiğe düştü. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, sedyeye bağlanarak çıkarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4925 Sokak'taki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Eşi Şükrü Saraç ile birlikte yaşayan Zeynep Saraç, 'Zeytin' adlı kedisini doyurmak istedi. Yumurta almak için tavukların yumurtladığı, alt kısmı eskiden foseptik olan depoya giren Zeynep Saraç, betonun kırılması sonucu 2 metrelik çukura düştü. Zeynep Saraç'ı, kendisini merak edip gelen eşi Şükrü Saraç buldu. Şükrü Saraç, durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanına indikleri Saraç'a ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından gelen sağlık ekipleri ve itfaiye yardımı ile Saraç, bulunduğu yerden sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, hastaneye götürüldü.

Eşinin kedisini her gün yumurtayla beslediği belirten Şükrü Saraç, "Gelmeyince kendisini merak ettim. Buraya geldiğimde kendisini çukurda görünce korktum. Şansımız varmış durumu iyi" dedi.