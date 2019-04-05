HABER

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yumurta almak için tavuklarının yumurtladığı depoya giren Zeynep Saraç (50), kullanılmayan foseptiğe düştü.

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yumurta almak için tavuklarının yumurtladığı depoya giren Zeynep Saraç (50), kullanılmayan foseptiğe düştü. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, sedyeye bağlanarak çıkarıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4925 Sokak'taki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Eşi Şükrü Saraç ile birlikte yaşayan Zeynep Saraç, 'Zeytin' adlı kedisini doyurmak istedi. Yumurta almak için tavukların yumurtladığı, alt kısmı eskiden foseptik olan depoya giren Zeynep Saraç, betonun kırılması sonucu 2 metrelik çukura düştü. Zeynep Saraç'ı, kendisini merak edip gelen eşi Şükrü Saraç buldu. Şükrü Saraç, durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanına indikleri Saraç'a ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından gelen sağlık ekipleri ve itfaiye yardımı ile Saraç, bulunduğu yerden sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, hastaneye götürüldü.
Eşinin kedisini her gün yumurtayla beslediği belirten Şükrü Saraç, "Gelmeyince kendisini merak ettim. Buraya geldiğimde kendisini çukurda görünce korktum. Şansımız varmış durumu iyi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştüYumurta almaya gitti, foseptiğe düştüYumurta almaya gitti, foseptiğe düştüYumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandıAtatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandı
10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Günlük burç yorumları 5 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, koç burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.