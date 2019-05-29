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"Yumurta çocuk" Christchurch ailelerine 69 bin dolar bağış yaptı

29.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası İslam karşıtı açıklamalar yapan Avustralyalı siyasetçinin kafasında yumurta kıran Will Connolly, mahkeme masrafları için toplanan bağışları kurbanların ailelerine bağışladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart günü Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı saldırı sonrası gerçekleştirdiği eylemle dünya çapında "yumurta çocuk" olarak tanınan Avustralyalı 17 yaşındaki Will Connolly adına başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 69 bin doları, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine bağışladığını açıkladı.

51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in İslam karşıtı açıklamalarını protesto eden Connolly, siyasetçinin kafasında yumurta kırarak protesto eylemi gerçekleştirmiş, siyasetçi tarafından tokatlanmış ve korumaları tarafından yere yatırılmıştı.

Para polisin "fiili saldırı" olarak değerlendirdiği eylem sonrası, Connolly'nin "mahkeme masraflarının karşılanması" ve "daha fazla yumurta satın alabilmesi" için internette başlatılan bağış kampanyasında toplanmıştı.

Connolly Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "toplanan bütün parayı katliamın kurbanlarının bir nebze de olsa acısını hafifletmek için bağışlamaya karar verdim. Bu bana ait değildi" dedi. "Yumurta çocuk" mahkeme masrafı olmadığını çünkü avukatın kendisinden ücret almadan savunma yaptığını söyledi. Connolly yumurta kırmaktan ceza almadı ancak "bunun yapmanın doğru olmadığını" daha sonra kabul etmişti.

Christchurch saldırısı ile ilgili olarak Müslümanları suçlayan Senatör Anning "Yeni Zelanda'da akan kanın gerçek nedeni öncelikle Müslüman fanatiklerin ülkeye göç etmesine izin veren göç programıdır" ifadesini kullanmıştı. Anning saldırıdan sonra Avustralya parlamentosundaki sandalyesini kaybetmişti.

dpa, AFP/SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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