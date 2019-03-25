"Yumurta çocuk" pişmanlık duymuyor

Connolly "Bu yumurta insanları bir araya getirdi," dedi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart günü Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı saldırı sonrası gerçekleştirdiği eylemle dünya çapında "yumurta çocuk" olarak tanınan Avustralyalı Will Connolly olay sonrası ilk kez televizyon ekranlarındaydı.

50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in İslam karşıtı açıklamalarını protesto eden Connolly, siyasetçinin kafasında yumurta kırarak protesto eylemi gerçekleştirmişti.

"Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum, ancak bu yumurta insanları bir araya getirdi ve kurbanlar için 10 binlerce dolar bağış toplandı" diyen 17 yaşındaki Connolly, eyleminden dolayı dikkatlerin kendisine çevrilmesinden dolayı da utandığını belirtti.

Adına 57 bin dolar toplandı

"Yumurta çocuk", Senatör Anning'in Christchurch saldırısı ile ilgili olarak Müslümanları suçlayıcı ifadelerini protesto ettikten sonra siyasetçi tarafından defalarca tokatlanmış ve korumaları tarafından yere yatırılmıştı.