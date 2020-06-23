KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlıklı Yaşam
  4. Yumurta Diyeti

Yumurta Diyeti

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yumurta rejimi ile amaç protein açısından zengin ve düşük kalorili bir besin olan yumurta tüketerek açlık hissetmeden, gün içerisinde sürekli atıştırma ihtiyacı duymadan kilo vermektir.

Yumurta Diyeti

Yumurta rejimi ile amaç protein açısından zengin ve düşük kalorili bir besin olan yumurta tüketerek açlık hissetmeden, gün içerisinde sürekli atıştırma ihtiyacı duymadan kilo vermektir. Anne sütünden sonra protein açısından en zengin besin olan yumurta, düşük kalorili içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olurken proteinin yanı sıra içerdiği çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde de diyet kaynaklı yaşanabilecek halsizlik, titreme gibi olumsuzlukların yaşanmasını da engeller. Tabii ki bu diyet, tek besin ağırlıklı beslenme esasına dayandığı için diyet öncesi gerekli sağlık kontrolleri yaptırılmalı, diyete doktor onayıyla başlanmalıdır.

Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Bu diyetin uygulanması sırasında özellikle kahvaltı olmak üzere diğer öğünlerde de 500 kalori daha az yemek yeme isteğine sahip olunur. Diyet, yumurta ile zayıflamanın yanı sıra kasların büyümesini ve güçlenmesini de sağlar. Kaslardan bir kayıp yaşamadan sıkı bir vücuda sahip olmayı vaat eder.

Yumurta aynı zamanda;

  • A, B, D ve E,
  • Demir ve çinko başta olmak üzere bazı mineraller,
  • Folik asit, omega-3, kolin ve selenyum açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.

Uyarılara dikkat edilerek yapılan yumurta detoksu sayesinde 2 hafta içerisinde yaklaşık 10 kilo vermek mümkün. Diyet 2 hafta uygulandıktan sonra 3-4 gün ara verilmelidir. Sonrasında tekrar diyete başlanabilir. 2 hafta boyunca bolca yumurta tüketildiği için ortaya çıkması muhtemel kabızlık sorununa engel olmak amacıyla ara öğünlerde çeşitli bitki çaylarından şekersiz olarak tüketilmeli ve bol bol su içilmelidir. Yumurtanın içerisinde bulunan besin değerlerinin dışında vücudun bu konudaki ihtiyacını karşılamak için öğünlerde yeşillik ağırlıklı salata tüketilebilir. Bu diyetin asıl dikkat edilmesi gereken noktası ise; kesinlikle öğün aralarında atıştırma imkanının olmamasıdır. Öte yandan gün içerisinde yapılan en az yarım saatlik yürüyüşler de vücudun daha sağlıklı ve dinç olmasına destek olur.

Yiyebilecekleriniz

Yumurta diyeti boyunca haşlanmış yumurta, tavuk, hindi, balık ve diğer deniz ürünlerini tüketebileceğiniz gibi, diyetin işe yaraması adına düşük karbonhidratlı sebzelerden ve şeker oranı düşük meyvelerden de tüketmeniz gerekir. Sebze olarak pazı, pancar, brokoli, lahana, ıspanak, kuşkonmaz, yeşillikler ve salatalık, meyve olarak greyfurt, mandalina, portakal, elma, böğürtlen ve kivi tüketilebilir. Bunun dışında diyetin 1-2 gününde tam tahıllı buğday ekmeği ve az yağlı peynir de tüketilebilir. Diyet boyunca sebzeler ya da beyaz et buharda pişirilmeli ya da buharda pişirme imkanı olmadığında haşlanmış olarak tüketilmelidir. Salatalarda marul, kereviz ve domates kullanılabilir.

Yumurta diyeti sırasında bol miktarda su, sıfır kalorili ve şekersiz bitki çayları, alkolsüz, gazsız ve şekersiz sıvılar ile birlikte, metabolizmanın hızlanması için günde en az iki fincan şekersiz Türk kahvesi ile birlikte sade soda da tüketilebilir.

Yememeniz Gerekenler

Yumurta diyeti boyunca mümkün olduğu kadar karbonhidrat alımı minimuma düşürülmeli; beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna, kek, pasta ve börek gibi hamur işlerinden uzak durulmalıdır. İçecek olarak şekerli, alkollü ve gazlı içecekler yasaktır. Meyve olarak ise üzüm, muz, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveler tüketilmemelidir.

Yumurta Diyetinin Faydaları

Haşlanmış yumurta diyeti ile alakalı sözü edilebilecek en önemli fayda hızlı bir biçimde kilo verilirken açlık hissi yaşanmamasıdır. Diyet süreci boyunca günlük alınan kalori miktarı 1000 olduğu için yürüyüş gibi küçük egzersizlerle de diyetin desteklenmesi hızlı kilo vermede etkili olur. Bunların dışında yumurta diyetinin, yumurta ağırlıklı olmasından kaynaklanan faydaları şu şekildedir:

  • Kilo konusunda problem yaşayan tip 2 diyabet hastaları yumurta diyeti sayesinde kilo kontrolü sağlayabilirler. Fakat diyet listesi hastalara özel olarak düzenlenmeli, doktor kontrolünde uygulanmalıdır.
  • Anne sütünden sonra protein miktarı en yüksek besin olan yumurta bu özelliğiyle midede bulunan ghrelin açlık hormonunu azaltarak tok tutar.
  • Yumurtanın içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihaplanmalar giderilir, ödem oluşumunun önüne geçilir.
  • Yumurta diyeti kaslardan kayıp yaşamadan yağların yakılmasıyla kilo vermek esasına dayanır. Hatta diyet, kasların gelişmesine destek olarak daha sıkı bir vücuda sahip olmaya olanak sağlar.
  • Yumurta yiyerek güne başlamak günde 500 kalori daha az yemek yeme ihtiyacı doğurur.
  • Yumurta diyeti sırasında kalori hesaplarına ihtiyaç duyulmaz, tüketilen sebze ve meyve miktarları nettir. İnce gramaj hesaplamaları yapılmaz.

Yumurta Diyetinin Zararları

Şok yumurta diyeti sayesinde 10 gün gibi kısa bir sürede fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Fakat yumurta diyetinin süresinin uzatılması durumunda bazı zararları söz konusu olabilir.

  • Yumurta diyetinin belirtilen süreden daha fazla kesintisiz olarak yapılması, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, lif ve minerallerden eksik kalmasına neden olur
  • Aşırı yumurta tüketimi diyabet hastalarının kalp krizi geçirme riskini artırır.
  • Kardiyovasküler herhangi bir hastalığı olan kişilere günde en fazla 1 yumurta tavsiye edilir. Bu sebepten ötürü kalple ilgili herhangi bir problemi olan kişilerin bu diyeti yapmaları uygun değildir.
  • Düşük karbonhidratlı bir diyet olması sebebiyle uzun süre yapılması sindirim sistemi sağlığını koruyan ve kolesterolün düşmesini sağlayan lifleri sınırlandırarak sağlığa zarar verir.

Örnek Yumurta Diyeti Listesi

yumurta salatası

1. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim mandalina,
  • Öğle: 2 dilim tam buğday ekmek ve 1 porsiyon meyve
  • Akşam: 1 porsiyon tavuk göğsü, bol yeşillikli salata

2. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim portakal ya da mandalina
  • Öğle: Yeşil sebzelerle birlikte hazırlanmış tavuk salatası
  • Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal

3. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim greyfurt
  • Öğle: 1 dilim tam buğday ekmeği ve yağsız peynir, 1 adet domates
  • Akşam: Tavuk ve salata

4. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim mandalina ya da portakal
  • Öğle: İstenilen bir porsiyon meyve
  • Akşam: Salata ve hindi

5. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim greyfurt
  • Öğle: Haşlanmış karışık sebze ve 2 adet haşlanmış yumurta
  • Akşam: Salata ve ızgara balık

6. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim greyfurt
  • Öğle: 1 porsiyon meyve
  • Akşam: Tavuk ile buharda pişmiş sebze

7. Gün

  • Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim mandalina ya da portakal
  • Öğle: Domates ve marul salatası, tavuk
  • Akşam: Buharda pişirilmiş sebze
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

1 Haftada 5 Kilo Verdiren Dukan Diyeti: Diyet Listesi ve Bilmeniz Gerekenler

1 Haftada 5 Kilo Verdiren Dukan Diyeti: Diyet Listesi ve Bilmeniz Gerekenler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri

Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri

Kolayca Uygulayabileceğiniz 2 Farklı 1200 Kalorilik Diyet

Kolayca Uygulayabileceğiniz 2 Farklı 1200 Kalorilik Diyet

Kilo Vermeye Yardımcı Yağ Yakıcı Doğal Zayıflama Çayları

Kilo Vermeye Yardımcı Yağ Yakıcı Doğal Zayıflama Çayları

Mısır Gevreği Zayıflatır mı? Diyet Listesinde Bulundurulabilir mi?

Mısır Gevreği Zayıflatır mı? Diyet Listesinde Bulundurulabilir mi?

Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi

Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.