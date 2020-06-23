Yumurta rejimi ile amaç protein açısından zengin ve düşük kalorili bir besin olan yumurta tüketerek açlık hissetmeden, gün içerisinde sürekli atıştırma ihtiyacı duymadan kilo vermektir. Anne sütünden sonra protein açısından en zengin besin olan yumurta, düşük kalorili içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olurken proteinin yanı sıra içerdiği çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde de diyet kaynaklı yaşanabilecek halsizlik, titreme gibi olumsuzlukların yaşanmasını da engeller. Tabii ki bu diyet, tek besin ağırlıklı beslenme esasına dayandığı için diyet öncesi gerekli sağlık kontrolleri yaptırılmalı, diyete doktor onayıyla başlanmalıdır.
Bu diyetin uygulanması sırasında özellikle kahvaltı olmak üzere diğer öğünlerde de 500 kalori daha az yemek yeme isteğine sahip olunur. Diyet, yumurta ile zayıflamanın yanı sıra kasların büyümesini ve güçlenmesini de sağlar. Kaslardan bir kayıp yaşamadan sıkı bir vücuda sahip olmayı vaat eder.
Yumurta aynı zamanda;
Uyarılara dikkat edilerek yapılan yumurta detoksu sayesinde 2 hafta içerisinde yaklaşık 10 kilo vermek mümkün. Diyet 2 hafta uygulandıktan sonra 3-4 gün ara verilmelidir. Sonrasında tekrar diyete başlanabilir. 2 hafta boyunca bolca yumurta tüketildiği için ortaya çıkması muhtemel kabızlık sorununa engel olmak amacıyla ara öğünlerde çeşitli bitki çaylarından şekersiz olarak tüketilmeli ve bol bol su içilmelidir. Yumurtanın içerisinde bulunan besin değerlerinin dışında vücudun bu konudaki ihtiyacını karşılamak için öğünlerde yeşillik ağırlıklı salata tüketilebilir. Bu diyetin asıl dikkat edilmesi gereken noktası ise; kesinlikle öğün aralarında atıştırma imkanının olmamasıdır. Öte yandan gün içerisinde yapılan en az yarım saatlik yürüyüşler de vücudun daha sağlıklı ve dinç olmasına destek olur.
Yumurta diyeti boyunca haşlanmış yumurta, tavuk, hindi, balık ve diğer deniz ürünlerini tüketebileceğiniz gibi, diyetin işe yaraması adına düşük karbonhidratlı sebzelerden ve şeker oranı düşük meyvelerden de tüketmeniz gerekir. Sebze olarak pazı, pancar, brokoli, lahana, ıspanak, kuşkonmaz, yeşillikler ve salatalık, meyve olarak greyfurt, mandalina, portakal, elma, böğürtlen ve kivi tüketilebilir. Bunun dışında diyetin 1-2 gününde tam tahıllı buğday ekmeği ve az yağlı peynir de tüketilebilir. Diyet boyunca sebzeler ya da beyaz et buharda pişirilmeli ya da buharda pişirme imkanı olmadığında haşlanmış olarak tüketilmelidir. Salatalarda marul, kereviz ve domates kullanılabilir.
Yumurta diyeti sırasında bol miktarda su, sıfır kalorili ve şekersiz bitki çayları, alkolsüz, gazsız ve şekersiz sıvılar ile birlikte, metabolizmanın hızlanması için günde en az iki fincan şekersiz Türk kahvesi ile birlikte sade soda da tüketilebilir.
Yumurta diyeti boyunca mümkün olduğu kadar karbonhidrat alımı minimuma düşürülmeli; beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna, kek, pasta ve börek gibi hamur işlerinden uzak durulmalıdır. İçecek olarak şekerli, alkollü ve gazlı içecekler yasaktır. Meyve olarak ise üzüm, muz, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveler tüketilmemelidir.
Haşlanmış yumurta diyeti ile alakalı sözü edilebilecek en önemli fayda hızlı bir biçimde kilo verilirken açlık hissi yaşanmamasıdır. Diyet süreci boyunca günlük alınan kalori miktarı 1000 olduğu için yürüyüş gibi küçük egzersizlerle de diyetin desteklenmesi hızlı kilo vermede etkili olur. Bunların dışında yumurta diyetinin, yumurta ağırlıklı olmasından kaynaklanan faydaları şu şekildedir:
Şok yumurta diyeti sayesinde 10 gün gibi kısa bir sürede fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Fakat yumurta diyetinin süresinin uzatılması durumunda bazı zararları söz konusu olabilir.
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