“Yumurta dondurma alanındaki gelişmeler hız kazandı’’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, yumurta dondurma işlemi hakkında bilgi verdi. Bir kadının doğurganlığını ileri yaşlara taşıması anlamına gelen yumurta dondurma tekniğinin, uzun yıllardır uygulandığı ancak bu alandaki gelişmelerin son 15 yılda hız kazandığını aktardı.

Uzmanlar, yumurta dondurmayı planlayan kadınlar için tıbbi açıdan en uygun dönemin 25-38 yaşlar arası olduğuna dikkat çekiyor. Geç kalınması durumda ise annelik şansı hızla azalıyor. Günümüzde pek çok kadın, tıbbi ve sosyal nedenlerle yumurta dondurma işlemine ihtiyaç duyuyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, yumurta dondurma işlemi hakkında bilgi verdi. Bir kadının doğurganlığını ileri yaşlara taşıması anlamına gelen yumurta dondurma tekniğinin, uzun yıllardır uygulandığı ancak bu alandaki gelişmelerin son 15 yılda hız kazandığını aktardı.

2004’te bu yöntemle elde edilen ilk girişimde 80 yumurta arasından bir tanesi gebelik sağlayamaya uygundu açıklamasını yapan Op. Dr. Burçak Erzik, ’’Geçmişte yavaş dondurma tekniğinin tercih ediliyordu. Yumurta, hem hacim olarak büyük hem de sıvı içerikli olması nedeniyle dondurma ve çözdürmede ciddi kayıplar yaşanıyordu. Daha sonra geliştirilen hızlı dondurma tekniğiyle, gebelik sağlayacak kalitede yumurtalar elde edilmesi açısından daha büyük bir adım atıldı’’ şeklinde konuştu.

’’Tıbbi raporla kanıtlamak gerekiyor’’

Op. Dr. Erzik sözlerine şöyle devam etti: ’’Türkiye’de yumurta dondurma işlemi, belli koşullar altında gerçekleştiriliyor. Koşulları; kadının bekar olması, yumurta rezervlerinin azalması ya da yumurtalıkların zarar göreceği bir tedavi altında bulunması ve bunun tıbbi raporla kanıtlamak gerekiyor. Sağlıklı bir kadın ile radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına uygulanan protokoller farklı."

Protokoller hakkında bilgi veren Op. Dr. Erzik, ’’Rutin süreçte, adet döngüsünün ikinci gününde yumurtalıklarda belli sayıda foliküller ortaya çıkıyor. Verilen hormonlar, bu folikülleri büyütüyor, 10-12 günlük yumurta stimülasyon süreci yaşanıyor. Ardından yumurtalar toplanıp, donduruluyor. Kanser vakalarında ise süre çok kısıtlı çünkü tanı konduğunda, hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Ama yumurtayı dondurmak için kişinin adet döngüsünün başında olması, 10 gün hormon tedavisi uygulanması ve yumurta toplanması şart. Bu süreçte radyoterapi ve kemoterapi verilemiyor. Tanıdan sonra cerrahi süreç başlayacak ve hemen kemoterapi verilmeyecekse, bu sırada hastanın 10 gün sürecek hormon tedavisi almasında bir sakınca yoksa, yumurta toplanıp, dondurabiliyor. Eğer böyle bir zaman yoksa ancak kadın yumurtlama süreci içindeyse, tesadüfen gelişen olgun yumurtayı çatlamadan alıp, dondurmak da mümkün’’ dedi.

’’Planlarınızı iyi yapın’’

Tıbbi açıdan 25-38 yaşlar arasının kadınların en doğurgan oldukları dönem olduğunu aktaran Op. Dr. Erzik, ’’45-46 yaşından sonra ise doğurganlığın kalmadığı kabul ediliyor. Bilimsel çalışmalara göre, yumurta dondurmanın ideal yaşı, kadının en doğurgan olduğu dönem. Kadınların gebelik isteklerini 35 yaşından sonraya bırakmamaları, yumurta dondurmayı düşünüyorlarsa planlarını en fazla 38 yaş ile sınırlandırmalarında fayda var. Bir grup kadın özellikle 38’li yaşlarda yumurta dondurma işlemlerine başlıyor. Bir grup ise 42-43 yaşlarda bunu yapıyor. Maalesef sonuçlar verimli olmayabiliyor çünkü tüp bebek tedavilerinde gebelik oranları 38’li yaşlardan itibaren kadınlar için azalıyor ve her yıl çok ciddi oranlarda düşmeye devam ediyor. 30-32 yaşındaki bir kadına uygulanan tüp bebek tedavisinde alınan 12-16 tane yumurtanın bir tanesi canlı bebeğe eşdeğerdir. 40-42 yaşlarındaki bir kadının yumurta havuzunda ise 30-40 yumurta bulunması gerekir’’ diye konuştu.

