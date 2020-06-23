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Yumurta Haşlama Çeşitleri, Yumurta Nasıl Haşlanır?

sebboy sebboy
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yüzyıllardır doğanın bir mucizesi olarak sofralarda yer alan yumurta, anne sütünden sonra en yüksek miktarda protein içeren besin kaynağıdır.

Yumurta Haşlama Çeşitleri, Yumurta Nasıl Haşlanır?

Yüzyıllardır doğanın bir mucizesi olarak sofralarda yer alan yumurta, anne sütünden sonra en yüksek miktarda protein içeren besin kaynağıdır. Zengin protein içeriği sayesinde tok tutar, sindirimi oldukça kolaydır. Uzmanların görüşlerine göre haşlanmış bir şekilde tüketilmesinin daha faydalı olduğu bilinen yumurtanın haşlama süresi kişisel damak tadı ve zevkler doğrultusunda değişkenlik gösterir. Yumurta pişirme sürelerine göre, elde edilen sonucun da değişmesi yumurta kaç dakikada haşlanır sorusunun cevabını kişilerin zevkine göre farklı kılar.

Yumurta ile İlgili Püf Noktaları

  • Taze yumurtanın su dolu bir kasede batması gerekir. Bayat veya fazla bekletilmiş yumurta su dolu bir kasede suyun üzerine çıkar. Aynı zamanda taze yumurtanın beyazı berrak, sarısı ise yuvarlak olur.
  • Pişirilen yumurta adetiyle doğru orantılı olarak pişirme süresi artış gösterir.
  • Yumurta hiçbir koşul altında 15 dakikadan daha uzun süre pişirilmemelidir.
  • Yumurta, pişirilmeden önce oda sıcaklığında olmalıdır fakat oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir.
  • Tazeliğini koruması açısından buzdolabında muhafaza edilmelidir.
  • Yumurta kaynar sudan alındıktan sonra soğuk suya maruz bırakılmazsa pişmeye devam eder, istenen kıvamın elde edilmesi için gereken süre dolduktan sonra yumurtanın soğuk su ile teması bu nedenle önemlidir.
  • Yumurta haşlanırken suyuna 1-2 tatlı kaşığı tuz atılması çatlamasını önler.
  • Yumurtanın kabuğunun kolayca soyulması için haşlandığı suya karbonat eklenebilir.
  • Haşlanmış yumurtaların kabuklarını kolayca soymak için bir başka yöntem ise su dolu bir kavanozun içinde hızlıca çalkalamaktır. Ardından yumurtalar kavanozdan kabukları soyulmuş bir şekilde alınabilir.

Yumurta Haşlama Süreleri

1. Cıvık yumurta

rafadan yumurta

Cıvık yumurta, haşlanma süresinin kısa olmasından dolayı besin değerini en yüksek oranda muhafaza eden haşlanmış yumurta şeklidir. Oldukça akışkan ve sıvı bir kıvamda olan cıvık yumurtayı elde etmek için öncelikle su koyduğunuz cezveyi kaynatın. Su kaynadıktan sonra yumurtayı içine atın ve 2 dakika daha su, yumurta ile birlikte kaynamaya devam etsin. Ardından ocağın altına kapatıp yumurtayı bir kaşık yardımıyla cezveden alın. Soğuk suda yıkayın veya isteğinize göre buzlu suda bekletip soyduktan sonra servise hazır hale getirin.

2. Rafadan yumurta

haşlanmış yumurta

Rafadan yumurtanın beyazı pişmiş, sarısı hafif akışkan haldedir. Cezveye su koyup kaynattıktan sonra kaynamış suyun içine attığınız yumurtalarla birlikte 3 dakika daha ocağın altını açık tutun. Yumurtaların mevcut sıcaklık ile pişmeye devam etmelerini engellemek için cezveyi musluk suyunun altına tutun. Bu şekilde ideal kıvamda rafadan yumurta elde edebilirsiniz.

3. Kayısı kıvamında yumurta

kayısı yumurta

Adını, kayısı görünümlü pişmiş yumurta sarısı kıvamından alır. Akı iyi pişirilmiş, sarısı ise akmayacak kadar yoğun fakat yumuşaktır. Haşlanmış yumurta seçenekleri arasından en çok tercih edilendir. Sebebi pişirme süresinden dolayı katı yumurtadan daha zengin besin değerine sahip olması baharatlarla lezzetlendirmeye elverişli olmasıdır. Cezveye su koyup kaynatın, ardından cezvenin içine attığınız yumurtalarla birlikte suyu 4-4,5 dakika daha kaynatmaya devam edin. Devamında soyun suyun altına tuttuğunuz yumurtaları bölgesel olarak ya da tamamını soyup servise hazır hale getirebilirsiniz.

4. Katı yumurta

katı yumurta

Katı yumurta kıvam olarak akı ve sarısı çok pişmiş yumurtadır. Cezveye koyun suyun kaynamasının ardından 5 ile 5,5 dakika daha yumurta ile birlikte suyun kaynatılmaya devam edilmesiyle hazırlanır ve ardından pişme işleminin sona ermesi için soğuk suda bekletilip servise hazır edilir. Diyet yapan kişilerin en çok tercih ettiği haşlanmış yumurta şeklidir. Diğer yumurta çeşitlerine nazaran tok tutma süresi daha uzundur.

5. Çok katı yumurta

çok katı yumurta

Çok katı yumurta, akı ve sarısı oldukça uzun süre pişirilmiş yumurtadır. Bir cezvede su kaynattıktan sonra yumurtaları kaynamış suyun içerisinde tercihinize göre en az 7-8, en fazla 12 dakika pişirin. Ardından musluk suyuyla yıkayıp soğuttunuz veya buzlu suda beklettiğiniz yumurtalar servise hazır hale gelmiş hale, tek yapmanız gereken kabuklarını soymak. Çok haşlanmış yumurtanın besin değeri diğer haşlama türlerinden elde edilen yumurtalara göre oldukça düşüktür, bu nedenle beslenme uzmanları tarafından önerilmez.

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