Yumurta Haşlama Çeşitleri, Yumurta Nasıl Haşlanır?

Yüzyıllardır doğanın bir mucizesi olarak sofralarda yer alan yumurta, anne sütünden sonra en yüksek miktarda protein içeren besin kaynağıdır. Zengin protein içeriği sayesinde tok tutar, sindirimi oldukça kolaydır. Uzmanların görüşlerine göre haşlanmış bir şekilde tüketilmesinin daha faydalı olduğu bilinen yumurtanın haşlama süresi kişisel damak tadı ve zevkler doğrultusunda değişkenlik gösterir. Yumurta pişirme sürelerine göre, elde edilen sonucun da değişmesi yumurta kaç dakikada haşlanır sorusunun cevabını kişilerin zevkine göre farklı kılar.
Cıvık yumurta, haşlanma süresinin kısa olmasından dolayı besin değerini en yüksek oranda muhafaza eden haşlanmış yumurta şeklidir. Oldukça akışkan ve sıvı bir kıvamda olan cıvık yumurtayı elde etmek için öncelikle su koyduğunuz cezveyi kaynatın. Su kaynadıktan sonra yumurtayı içine atın ve 2 dakika daha su, yumurta ile birlikte kaynamaya devam etsin. Ardından ocağın altına kapatıp yumurtayı bir kaşık yardımıyla cezveden alın. Soğuk suda yıkayın veya isteğinize göre buzlu suda bekletip soyduktan sonra servise hazır hale getirin.
Rafadan yumurtanın beyazı pişmiş, sarısı hafif akışkan haldedir. Cezveye su koyup kaynattıktan sonra kaynamış suyun içine attığınız yumurtalarla birlikte 3 dakika daha ocağın altını açık tutun. Yumurtaların mevcut sıcaklık ile pişmeye devam etmelerini engellemek için cezveyi musluk suyunun altına tutun. Bu şekilde ideal kıvamda rafadan yumurta elde edebilirsiniz.
Adını, kayısı görünümlü pişmiş yumurta sarısı kıvamından alır. Akı iyi pişirilmiş, sarısı ise akmayacak kadar yoğun fakat yumuşaktır. Haşlanmış yumurta seçenekleri arasından en çok tercih edilendir. Sebebi pişirme süresinden dolayı katı yumurtadan daha zengin besin değerine sahip olması baharatlarla lezzetlendirmeye elverişli olmasıdır. Cezveye su koyup kaynatın, ardından cezvenin içine attığınız yumurtalarla birlikte suyu 4-4,5 dakika daha kaynatmaya devam edin. Devamında soyun suyun altına tuttuğunuz yumurtaları bölgesel olarak ya da tamamını soyup servise hazır hale getirebilirsiniz.
Katı yumurta kıvam olarak akı ve sarısı çok pişmiş yumurtadır. Cezveye koyun suyun kaynamasının ardından 5 ile 5,5 dakika daha yumurta ile birlikte suyun kaynatılmaya devam edilmesiyle hazırlanır ve ardından pişme işleminin sona ermesi için soğuk suda bekletilip servise hazır edilir. Diyet yapan kişilerin en çok tercih ettiği haşlanmış yumurta şeklidir. Diğer yumurta çeşitlerine nazaran tok tutma süresi daha uzundur.
Çok katı yumurta, akı ve sarısı oldukça uzun süre pişirilmiş yumurtadır. Bir cezvede su kaynattıktan sonra yumurtaları kaynamış suyun içerisinde tercihinize göre en az 7-8, en fazla 12 dakika pişirin. Ardından musluk suyuyla yıkayıp soğuttunuz veya buzlu suda beklettiğiniz yumurtalar servise hazır hale gelmiş hale, tek yapmanız gereken kabuklarını soymak. Çok haşlanmış yumurtanın besin değeri diğer haşlama türlerinden elde edilen yumurtalara göre oldukça düşüktür, bu nedenle beslenme uzmanları tarafından önerilmez.
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