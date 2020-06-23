Yumurta Haşlama Çeşitleri, Yumurta Nasıl Haşlanır?

Yüzyıllardır doğanın bir mucizesi olarak sofralarda yer alan yumurta, anne sütünden sonra en yüksek miktarda protein içeren besin kaynağıdır. Zengin protein içeriği sayesinde tok tutar, sindirimi oldukça kolaydır. Uzmanların görüşlerine göre haşlanmış bir şekilde tüketilmesinin daha faydalı olduğu bilinen yumurtanın haşlama süresi kişisel damak tadı ve zevkler doğrultusunda değişkenlik gösterir. Yumurta pişirme sürelerine göre, elde edilen sonucun da değişmesi yumurta kaç dakikada haşlanır sorusunun cevabını kişilerin zevkine göre farklı kılar.

Yumurta ile İlgili Püf Noktaları

Taze yumurtanın su dolu bir kasede batması gerekir. Bayat veya fazla bekletilmiş yumurta su dolu bir kasede suyun üzerine çıkar. Aynı zamanda taze yumurtanın beyazı berrak, sarısı ise yuvarlak olur.

Pişirilen yumurta adetiyle doğru orantılı olarak pişirme süresi artış gösterir.

Yumurta hiçbir koşul altında 15 dakikadan daha uzun süre pişirilmemelidir.

Yumurta, pişirilmeden önce oda sıcaklığında olmalıdır fakat oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir.

Tazeliğini koruması açısından buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Yumurta kaynar sudan alındıktan sonra soğuk suya maruz bırakılmazsa pişmeye devam eder, istenen kıvamın elde edilmesi için gereken süre dolduktan sonra yumurtanın soğuk su ile teması bu nedenle önemlidir.

Yumurta haşlanırken suyuna 1-2 tatlı kaşığı tuz atılması çatlamasını önler.

Yumurtanın kabuğunun kolayca soyulması için haşlandığı suya karbonat eklenebilir.

Haşlanmış yumurtaların kabuklarını kolayca soymak için bir başka yöntem ise su dolu bir kavanozun içinde hızlıca çalkalamaktır. Ardından yumurtalar kavanozdan kabukları soyulmuş bir şekilde alınabilir.

Yumurta Haşlama Süreleri

1. Cıvık yumurta

Cıvık yumurta, haşlanma süresinin kısa olmasından dolayı besin değerini en yüksek oranda muhafaza eden haşlanmış yumurta şeklidir. Oldukça akışkan ve sıvı bir kıvamda olan cıvık yumurtayı elde etmek için öncelikle su koyduğunuz cezveyi kaynatın. Su kaynadıktan sonra yumurtayı içine atın ve 2 dakika daha su, yumurta ile birlikte kaynamaya devam etsin. Ardından ocağın altına kapatıp yumurtayı bir kaşık yardımıyla cezveden alın. Soğuk suda yıkayın veya isteğinize göre buzlu suda bekletip soyduktan sonra servise hazır hale getirin.