HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yumurta kabuğuna 11 bin 827 delikle sanat

Yumurta kabuğuna 11 bin 827 delikle sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yumurta kabuğunu oyarak işleyen 62 yaşındaki Hamit Hayran, 8 bin 708 delikle kendisine ait olan "tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti - Hamit Hayran: "Tavuk yumurtasına tam olarak 11 bin 827 delik delerek hem kendi rekorumu egale ettim hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için büyük bir adım attım"

SONER AKSAKAL - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı ile ilgilenen ve yumurta kabuklarına şekiller veren yürüme engelli Hamit Hayran, tavuk yumurtası kabuğuna 11 bin 827 delik işledi.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hayran, 1988 yılında gerilim hattında geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüme engelli oldu. Uzun yıllar ayağa kalkamayan Hayran, yumurta oyma sanatı ile boş zamanlarını değerlendiriyor.

Hayran, 1990 yılından bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı çeşitli büyüklükteki yumurtalara figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde de yer alan ilk Türk olan Hayran, kendisine ait olan tavuk yumurtası üzerine 8 bin 708 delik rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti.

Hayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekorunu egale etmek için başladığı, üzerinde Arapça "Allah" ve "Muhammed" yazısının bulunduğu 11 bin 827 delikli tavuk yumurtasını 1 yıllık çalışma sonunda tamamladığını belirtti.

Yumurta kabuğu oyma sanatının ince işçilik gerektiren bir sanat olduğunu dile getiren Hayran, "Daha önce Pakistanlı bir sanatçının 7 bin 500 delikli yumurta kabuğu rekorunu, yaptığım 8 bin 708 delikli yumurta ile egale etmiştim. Şimdi yaptığım 11 bin 827 delikli yumurta ile kendi rekorumu egale ettim." dedi.

- "Hedefim 11 bin delikti fakat 11 bin deliği geçerek kendi rekorumu kırdım"

Hayran, çalışmayı yaparken 11 bin rakamına ulaşmayı hedeflediğini ve bunu da aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önce şırıngayla yumurtanın için boşaltıyoruz. Daha sonra zarının kurumasını bekliyoruz. Ardından zarı da alıp, delme işlemlerine başlıyoruz. Bu çalışmayı yaklaşık 1 yılda bitirdim. Hedefim 11 bin delikti, fakat çalışmalar sonucunda 11 bin deliği geçerek kendi rekorumu kırdım. Tavuk yumurtasına tam olarak 11 bin 827 delik delerek hem kendi rekorumu egale ettim hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için büyük bir adım attım."

- Rekorundaki 11 bin 827 deliğin anlamı...

Tavuk yumurtasına açtığı 11 bin 827 deliğin bir anlamı olduğunu dile getiren Hayran, bunu şöyle anlattı:

"Yumurtadaki deliklerin 6 bin 666'sı Kuran'ı-Kerim'deki ayet sayısını, 1990'ı yumurta sanatına başladığım tarihi, 2020'si ise yeni çalışmamı bitirdiğim yılı, 571'i Hazreti Muhammed'in doğum yılını, 500'ü Peygamber Efendimizin 500 hadisi şerifini anlatıyor. Deliklerden 30'u yumurta sanatına verdiğim 30 yılımı, 34'ü de bu sanata başladığımdaki yaşım olan 34'ü ve son olarak deliklerden 16'sı da Türkiye de bu sanata gönül vermiş 16 ustayı anımsatıyor. Bu rakamları topladığımızda rekorum olan 11 bin 827 rakamı çıkıyor. Yani yeni rekorumdaki rakamın da bir anlamı var."

Hayran, son yaptığı çalışma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adaylık için başvuracağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'in asli aktörüdürMetin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'in asli aktörüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı Guinness Hamit Hayran rekor yumurta kabuğu oyma

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
işçiler, Çankaya Belediyesi'ni bastı!

İşçiler, Çankaya Belediyesi'ni bastı!

İBB, İstanbul'da toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İBB, İstanbul'daki toplanma alanlarını belirledi

AFAD, Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin bilançosunu açıkladı! İşte son durum

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! İşte son durum

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor! Sınırda bayrak nöbeti

Eksi 16 derecede bayrak nöbeti

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu! 2 saatlik çalışmayla ortaya çıktı

Polisin dikkati ortaya çıkardı! Musluktan su yerine...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.