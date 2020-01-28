Yumurta kabuğuna 11 bin 827 delikle sanat

SONER AKSAKAL - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı ile ilgilenen ve yumurta kabuklarına şekiller veren yürüme engelli Hamit Hayran, tavuk yumurtası kabuğuna 11 bin 827 delik işledi.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hayran, 1988 yılında gerilim hattında geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüme engelli oldu. Uzun yıllar ayağa kalkamayan Hayran, yumurta oyma sanatı ile boş zamanlarını değerlendiriyor.

Hayran, 1990 yılından bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı çeşitli büyüklükteki yumurtalara figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde de yer alan ilk Türk olan Hayran, kendisine ait olan tavuk yumurtası üzerine 8 bin 708 delik rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti.

Hayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekorunu egale etmek için başladığı, üzerinde Arapça "Allah" ve "Muhammed" yazısının bulunduğu 11 bin 827 delikli tavuk yumurtasını 1 yıllık çalışma sonunda tamamladığını belirtti.

Yumurta kabuğu oyma sanatının ince işçilik gerektiren bir sanat olduğunu dile getiren Hayran, "Daha önce Pakistanlı bir sanatçının 7 bin 500 delikli yumurta kabuğu rekorunu, yaptığım 8 bin 708 delikli yumurta ile egale etmiştim. Şimdi yaptığım 11 bin 827 delikli yumurta ile kendi rekorumu egale ettim." dedi.