Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Son zamanlarda giderek gelişen yumurta oymacılığı Çin’de bir kişi tarafından sanat eserine dönüştürülüyor.

Çin’de yaşayan Tian Jiwen ince bir işçiliğin ardından yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. Her gün yaklaşık 30 yumurta aldığını belirten Jiwen yumurta oymanın muhteşem bir şey olduğunu belirterek kırılgan yapısından dolayı çok sabit ve sakin kalarak oyma işleminin yapılması gerektiğini belirtiyor. Jiwen, her gün pazara gittiğini ve günde yaklaşık 30 yumurta aldığını, yaptığı işten çok memnun olduğunu dile getirdi. Kalem, silgi bir takım kesici aletlerle sanat eserine dönüştürdüğü yumurtaları "Kırılgan sanat" olarak tanımlıyor.

Karmaşık sembollerin yapımı bir hafta sürebiliyor

Basit bir sembolün yumurtaya işlenmesinin 2 ila 3 saatini aldığını belirten Jiwen, karmaşık sembolleri ise 1 hafta içerisinde yapabiliyor. Jiwen, genelde kültürel semboller işleyerek geleneklerini de aktarabilmeyi hedefliyor.

