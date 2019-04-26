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Yumurta Müzesi görenleri şaşırtıyor! '19 bin yumurta kabuğu kullanıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Dünyanın altıncı 'Yumurta ve Sanatları Müzesi'ndeki, farklı türlerden hayvanlara ait ve bir kısmı sanat eserine dönüştürülmüş yumurtalar ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Müzesi'nde piton yılanı, köpek balığı, kara kaplumbağası, caretta caretta, salyangoz, çekirge ve ipek böceği gibi birçok hayvan türünün yumurtaları sergileniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ın yaptığı açıklamada, şehrin kendine has özelliklerinin yanı sıra turistlerin ilgisini çekecek projelerle turizmi canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Afyonkarahisar'ın yumurta sektörü açısından ülkenin önde gelen illerden biri olduğunu anımsatan Tanır, "Yaklaşık 20 milyon tavuğun olduğu ilimizde 18 milyon civarında yumurta üretiliyor. Bu ekonomimiz açısında önemli bir değerdir. Çocuklarımızı yumurtayla buluşturarak, sağlıklı beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Ama onun da ötesi bir sanat ürünü olarak ortaya koymak gerekiyordu." diye konuştu.
Tanır, bu konuda yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda geçen yıl bir müze açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimizde Türkiye'nin ilk 'Yumurta ve Sanatları Müzesi'ni açmış olduk. Dünyadaki yumurta müzelerine baktığımızda Rusya, Ukrayna, Almanya, Çin ve ABD'de bu alanda müzelerin olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir müze yoktu. Bu açıdan çok önemli ve nitelikli bir çalışma oldu."

'BİLİNİRLİĞİ ARTTIKÇA ZİYARETÇİ SAYISININ ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

'BİLİNİRLİĞİ ARTTIKÇA ZİYARETÇİ SAYISININ ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Arkeoloji ve müzik aletleri müzeleri, Çeşmeli Konak, Afyon Kalesi gibi yerlerin yanı sıra kente önemli bir mekan daha kazandırdıklarını vurgulayan Tanır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müzemiz geçen yıl ziyarete açıldı. Ziyarete gelen öğrencilerden, 'ben yumurta yemeyi sevmiyordum, bundan sonra yemeğe başlayacağım' diyenler oluyor. Sanatsal yumurtaları görünce, 'hayret, yumurtanın da sanatı oluyormuş' diyorlar. Açıldığı ilk yıl müzemizi 3 bini öğrenci, 5 bin 500 kişi ziyaret etti. Bilinirliği arttıkça ziyaretçi sayısının çok daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Burada 240 türden hayvanın yumurtası görülebiliyor. 100 civarında da sanatsal anlamda, ebrunun işlendiği, oyma ve hat sanatının olduğu yumurtaları burada görebilme imkanına sahipsiniz."
Müzenin tanıtımdan sorumlu yetkilisi Mukaddes Dilan Gök de Yumurta Müzesi'ne ilginin giderek arttığını ifade etti.
Yumurta ve sanatsal ürünlerin bir arada bulunmasının ilgi çektiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:
"Sadece tavuk ırkına ait dünyadan ve Türkiye'den 100'e yakın yumurta var. Ayrıca vahşi yaşama ait yumurtalar bulunuyor. Piton yılanı, köpek balığı, kara kaplumbağası, caretta caretta, salyangoz, çekirge, ipek böceği yumurtaları sergileniyor. Yumurta ve tavuk anatomisi, civcivin 21 günlük hikayesini anlatan videomuz gibi görsellerimizi görme imkanı var. Sanatsal yumurtalar arasında ise Atatürk'ün Büyük Taarruz'u başlattığı Kocatepe'deki görüntüsünün işlendiği, 19 bin yumurta kabuğu kullanılarak oluşturulmuş tablo dikkati çekiyor. Yine Atatürk'ün Büyük Taarruz'da cephedeki görüntüsünün seramik sanatıyla üzerine işlendiği devekuşu yumurtası da ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyük devekuşu yumurtasına ve müzenin en küçüğü Hint bülbülü yumurtasına da sahibiz."
Gök, farklı şehirlerden sanatçıların yumurta üzerine çalışmalarını müzede sergilenmek üzere gönderdiklerini ifade etti. (AA)
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Afyonkarahisar yumurta Yumurta ve Sanatları Müzesi

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