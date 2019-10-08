Yumurta rezervi düşük kadınlara PRP tedavisi

“Genç kadınlarda da görülebilir” Yumurta rezervi düşme nedeninin sadece yaşlılıkla ilgili olmadığını belirten Gürgan, “Eskiden kadınlarda yumurtalık rezervlerinin düşmesini yaşlılıkla ilgili olduğunu söylüyorduk. Özellikle 40-42 yaş aralığının üzerine çıkan kadınların yumurtalıklarında yumurta sayı ve kalitesi azalıyor diye düşünüyorduk. Ona göre hareket ediyorduk. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, hava değişiklikleri ve genetik yapılarda kadınların genç yaşlarda yumurta rezervlerini azaltabiliyor” dedi. Genç kadınlara, ‘yaşınıza güvenmeyin’ uyarısında bulunan Gürgan, çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurta rezervlerini kontrol ettirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yumurta rezervi düşüklüğünün sadece ileri yaşlarda olan kadınlarda görülmediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, genç kadınlara, ‘yaşınıza güvenmeyin’ uyarısında bulundu. Rezerv düşüklüğünün PRP yöntemiyle tedavi edilebileceğini aktaran Gürgan, “Daha kaliteli, döllenebilir yumurta PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor. Ortalama olarak iyi seçilmiş olgularda hiçbir şey yapmamaya göre yüzde 20 oranında yumurtalık performansı artıyor” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı aynı zamanda Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, kadınlarda yumurtalık rezervinin düşük olma nedenlerinden ve tedavi yöntemine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Döllenme sonucunda gebelik oranı düşüyor”

Yumurtanın gelişmesini sağlayan çevresel hormonlarda, moleküler ve bazı hücrelerde, yetersizlik olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Gürgan, “O zaman siz tedavi alsanız bile, yumurta gelişse dahi çevresel problemlerden dolayı kalite düşüyor ve sayısı azalıyor. Döllenme sonucunda gebelik oranı düşüyor. Bu durumdaki kadınlar kendi kendilerine de gebe kalamayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

PRP tedavisi ile gebe kalmak mümkün

Yumurta rezervi düşük olan kadınlara uyguladıkları Plateletten Zengin Plazma (PRP) tedavisini anlatan Gürgan şöyle konuştu:

“Eğer yumurtalıklarda yumurtaların gelişmesi esnasında çevresinde yetersizlik etkiliyse, o yetersizliğin yerine konması gerekiyor. Bunda da kadının kendi kanından alıyoruz. Bunları bir yönde ozon tedavisiyle aktive ediyoruz. Bir çeşit plazma hazırlıyoruz. Aktive olmuş hücreler bazı maddeler salgılıyorlar ve plazma hazırlıyoruz. Bu plazmaları yumurtaların içine enjekte ediyoruz. Böylece yumurtalığın çevresinde olan yetersizlik, büyüme hormonu, moleküler maddeler yumurtayı geliştirecek şekilde arttığı için, yaklaşık olarak bir buçuk ay içerisine yumurtalıkları hazır hale getiriyor. Tüp bebek yapıyorsanız daha iyi performans sağlayıp, kaliteli yumurta çıkabiliyor. Hatta sırf problem yumurta ise spermi iyiyse yumurtalar daha iyi çalışıyorsa kadın kendi kendine de gebe kalma şansı elde ediyor.”

PRP tedavisinin sihirli bir tedavi olmadığının altını çizen Gürgan, “10 hastamız tüp bebek yapmadan kendileri gebe kaldı. Bu çok önemli bir şey. Daha kaliteli, döllenebilir yumurta PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor. Ortalama olarak iyi seçilmiş olgularda hiçbir şey yapmamaya göre yüzde 20 oranında yumurtalık performansı artıyor. Bu performans arttığı zaman da gebelik oranları da aynı oranlarda yukarıya gidebiliyor. Bu alternatif tedavisidir kişilere iyi şekilde söylenmelidir” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, ileri yaşlarda olup yumurtalıklarında rezerv kalmamış kadınlarda bu tedavinin başarısız olduğunu sözlerine ekledi.



